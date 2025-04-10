ميزة جديدة في إنستغرام.. تعرف عليها

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وتهدف الميزة الجديدة، التي تأتي ضمن مقاطع "ريلز "، إلى جعل تجربة المشاهدة أكثر وتفاعلاً، إذ تتمثل في "البكرات المقفلة"، والتي لايمكن عرض محتواها إلا بعد إدخال رمز سري يقدمه صاحب المحتوى.واستعرض الحساب الرسمي للمنصة تحت اسم "Instagram Design" مثالاً للميزة الجدية، حيثُ ظهرت البكرة على الصفحة بشكل غير واضح، ومع فتحها تظهر رسالة تطلب من المستخدم إدخال رمز لفك القفل.كما يظهر تلميح يقول: "الرقم الأول في الوصف"، وبعد إدخال الرمز بشكل صحيح، ويُفتح ، الذي كان في هذا المثال عبارة عن رسوم متحركة تحمل عبارة "قريباً"، بحسب موقع "Infobae" الإخباري.وحتى الآن، لم تعلن "إنستغرام" ما إذا كان سيتم توفير طرق إضافية لمشاركة الرمز السري، مثل استخدام الألغاز أو القصص التفاعلية، إلا أن الاحتمالات تبدو واسعة، خاصة لصناع المحتوى الذين يرغبون بتقديم تجربة تفاعلية وفريدة لمتابعيهم.وتُشكّل الميزة أداة قوية للمبدعين والعلامات التجارية، حيث تتيح لهم تقديم محتوى خاص أو تمهيدي لإطلاق منتج أو حملة، مما يساعد في بناء الحماس والتشويق بين الجمهور، أما بالنسبة للمستخدمين العاديين، فهي طريقة جديدة ومسلية لاستهلاك المحتوى بطريقة أكثر تفاعلاً.كما بدأت "إنستغرام" اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإشارة إلى "عدم الإعجاب" بالتعليقات، سواء على منشورات الخلاصة أو في "ريلز".وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"إنستغرام"ء، ، عبر منشور على منصة "Threads"، أن الميزة تهدف إلى منح المستخدمين طريقة خاصة للتعبير عن رفضهم للتعليقات غير المناسبة أو السلبية.وستحدث الميزة دون أن يظهر عدد "عدم الإعجاب" علناً، ودون أن يعرف المعلّق أنه قد تم التفاعل مع تعليقه بهذا الشكل.وأشار موسيري إلى أنه ، قد تؤثر هذه الإشارات على طريقة ترتيب التعليقات، بحيث تُعرض التعليقات الأعلى تقييماً أولاً، وتُقلّل من بروز التعليقات المزعجة أو المسيئة، مما يساهم في خلق بيئة تفاعلية أكثر احتراماً وأماناً.وتشبه ميزة "عدم الإعجاب" تلك الموجودة على موقع "يوتيوب"، التي تهدف أيضاً إلى إتاحة تفاعل سلبي خاص دون إشعال مواجهات أو خلق تأثير عام على منشئ المحتوى.وبحسب الموقع، يبدو أن "إنستغرام" يواصل تطوير منصته لخلق تجارب تفاعلية غنية، وأدوات تحكم أكثر خصوصية، سواء للمبدعين أو للمستخدمين العاديين، مما سعيه إلى تحقيق بين الترفيه، والحفاظ على جودة التفاعل.