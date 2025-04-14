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تكنولوجيا وعلوم

كم يبلغ طول اليوم على كوكب أورانوس.. علماء يكشفون

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:00
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اكتشف العلماء أخيرًا طول اليوم على كوكب أورانوس باستخدام أحدث تحليل لبيانات تلسكوب هابل الفضائي التي جُمعت على مدار عقد من الزمن، ووفقًا للعلماء، يستغرق أورانوس 17 ساعة و14 دقيقة و52 ثانية لإكمال دورة كاملة، أي أكثر بـ 28 ثانية من التقدير الذي قدمته مركبة فوييجر 2 التابعة لناسا.
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وقد أُتيح هذا التقدير من خلال قياس المجالات المغناطيسية والموجات الراديوية القادمة من هالات الكوكب، ويساعد هذا الفهم على رسم خرائط سطحية وتقدير محاذاة الكوكب في بيئات مُعقّدة، وقد تحتاج بعض هذه الخرائط إلى إعادة النظر بناءً على أحدث الأبحاث.

ووفقًا للتقارير، أكدت دراسة تلسكوب هابل الفضائي أن أورانوس أكمل دورة كاملة في 17 ساعة و14 دقيقة و52 ثانية، وهذا يزيد بمقدار 28 ثانية عن زمن مهمة ناسا فوييجر 2، التي أُطلقت في ثمانينيات القرن الماضي.

ويذكر التقرير أيضًا أنه من خلال فحص سجلّ لعشر سنوات من رصد الشفق القطبي، كشف فريق بقيادة لوران لامي في مرصد باريس في فرنسا عن الأقطاب المغناطيسية للكوكب، وقد وفّر هذا الرصد طويل المدى فترات دوران أكثر دقة - أي ما يقارب 84 سنة أرضية لدوران أورانوس حول الشمس.

وعلى أورانوس، يستمر اليوم أطول بكثير، ومن شأن الرصد الدقيق لزمن دوران الكوكب الغازي العملاق أن يُمكّن العلماء من التخطيط لزيارات لاستكشافه، وعلى عكس المريخ والأرض، تُصعّب العواصف الريحية العاتية تحديد أوقات دوران أكبر كواكب النظام الشمسي.

وأُجري أول تقدير لدوران أورانوس بالقرب من مسبار فوييجر 2، الذي اقترب منه في 24 كانون الثاني 1986، واكتشف الباحثون خلال ذلك الوقت أن المجال المغناطيسي للكوكب كان بزاوية 59 درجة عن الشمال السماوي، وعلاوة على ذلك، لاحظ الباحثون انحراف محور دورانه بمقدار 98 درجة.

ويذكر التقرير أيضًا أن أورانوس يدور فعليًا "مستلقيًا" مقارنةً بالأرض؛ خلال هذه الفترة، تجد أقطابه المغناطيسية دائرة عملاقة أثناء دوران الكوكب، وتعني هذه الانحرافات العالية، بهامش أمان يزيد أو ينقص 36 ثانية، أن أورانوس يُكمل دورة كاملة كل 17 ساعة و14 دقيقة و24 ثانية من خلال قياس المجال المغناطيسي للكوكب، بالإضافة إلى الانبعاثات الراديوية من الشفق القطبي عند أقطابه المغناطيسية. (اليوم السابع)
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