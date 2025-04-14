كم يبلغ طول اليوم على كوكب أورانوس.. علماء يكشفون

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اكتشف العلماء أخيرًا طول اليوم على أورانوس باستخدام أحدث تحليل لبيانات تلسكوب هابل الفضائي التي جُمعت على مدار عقد من الزمن، ووفقًا للعلماء، يستغرق أورانوس 17 ساعة و14 دقيقة و52 ثانية لإكمال ، أي أكثر بـ 28 ثانية من التقدير الذي قدمته مركبة فوييجر 2 التابعة لناسا.وقد أُتيح هذا التقدير من خلال قياس المجالات المغناطيسية والموجات الراديوية من هالات الكوكب، ويساعد هذا الفهم على رسم خرائط سطحية وتقدير محاذاة الكوكب في بيئات مُعقّدة، وقد تحتاج بعض هذه الخرائط إلى إعادة النظر بناءً على أحدث الأبحاث.ووفقًا للتقارير، أكدت دراسة تلسكوب هابل الفضائي أن أورانوس أكمل دورة كاملة في 17 ساعة و14 دقيقة و52 ثانية، وهذا بمقدار 28 ثانية عن زمن مهمة فوييجر 2، التي أُطلقت في ثمانينيات الماضي.ويذكر التقرير أيضًا أنه من خلال فحص سجلّ لعشر رصد الشفق القطبي، كشف فريق بقيادة لامي في في عن الأقطاب المغناطيسية للكوكب، وقد وفّر هذا طويل المدى فترات أكثر دقة - أي ما يقارب 84 سنة أرضية لدوران أورانوس حول .وعلى أورانوس، يستمر اليوم أطول بكثير، ومن شأن الرصد الدقيق لزمن دوران الكوكب الغازي أن يُمكّن العلماء من التخطيط لزيارات لاستكشافه، وعلى عكس والأرض، تُصعّب العواصف الريحية العاتية تحديد أوقات دوران أكبر كواكب النظام الشمسي.وأُجري أول تقدير لدوران أورانوس بالقرب من فوييجر 2، الذي منه في 24 كانون الثاني 1986، واكتشف الباحثون خلال ذلك الوقت أن المجال المغناطيسي للكوكب كان بزاوية 59 درجة عن ، وعلاوة على ذلك، لاحظ الباحثون انحراف دورانه بمقدار 98 درجة.ويذكر التقرير أيضًا أن أورانوس يدور فعليًا "مستلقيًا" مقارنةً بالأرض؛ خلال هذه الفترة، تجد أقطابه المغناطيسية دائرة عملاقة أثناء دوران الكوكب، وتعني هذه الانحرافات العالية، بهامش يزيد أو ينقص 36 ثانية، أن أورانوس يُكمل دورة كاملة كل 17 ساعة و14 دقيقة و24 ثانية من خلال قياس المجال المغناطيسي للكوكب، بالإضافة إلى الانبعاثات الراديوية من الشفق القطبي عند أقطابه المغناطيسية. (اليوم السابع)