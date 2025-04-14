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تكنولوجيا وعلوم
رغم التصميم الجذّاب.. Pixel 9a يعاني من ضعف الأداء وسعة التخزين
Lebanon 24
14-04-2025
|
16:16
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أظهرت نتائج استطلاع الأسبوع الماضي أن هاتف Google Pixel 9a، رغم أنه يأتي بنفس سعر الإصدار السابق، إلا أن هذا
السعر
يُعد مرتفعًا مقابل ما يقدمه من مواصفات، ويشير ذلك إلى أن توقعات المستخدمين تتغير مع الوقت، خاصة وأن سعة تخزين 128 جيجابايت لم تعد كافية لهاتف يُباع بسعر 500 دولار أو 550
يورو
.
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رغم أن نفس السعة تتوفر في هواتف Google الأغلى مثل Pro XL، فإن Pixel 9a أرخص بكثير. ومع ذلك، فإن
الإصدارات
السابقة من فئة “a” كانت توفر خيار 256 جيجابايت، وهو ما لا يتوفر في النسخة الحالية.
فيما يلي
ملخص
لما أحبه المستخدمون وما لم يعجبهم في الهاتف:
السلبيات: حواف سميكة، معالج بطيء، شحن بطيء، ومستشعر كاميرا
رئيسي
أصغر (1/2.0 إنش مقارنة بـ 1/1.73 إنش في Pixel 8a).
بعض المستخدمين أبدوا اهتمامهم بالجهاز، وقد يتضاعف هذا الاهتمام في حال صدور مراجعات إيجابية. الجهاز قيد التجربة حاليًا وسيتم نشر تقرير مفصل قريبًا، ومع ذلك، فإن الكثيرين قد ينجذبون أكثر إلى Pixel 9a إذا حصل على تخفيض في السعر، وهو أمر متوقع في
المستقبل
القريب، إذ تشتهر أجهزة Pixel بوجودها المتكرر ضمن عروض التخفيض الأسبوعية. (اليوم السابع)
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