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تكنولوجيا وعلوم

العثور على كميات هائلة من رواسب الكربونات على المريخ

Lebanon 24
18-04-2025 | 05:00
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أعلن فريق مهمة المسبار "كيوريوسيتي" عن اكتشاف كمية كبيرة من رواسب الكربونات داخل حفرة "غيل" على سطح المريخ، حيث هبط المسبار التابع لوكالة "ناسا" منذ أكثر من 12 عاما.
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ويشير هذا الاكتشاف إلى تحول جزء كبير من الغلاف الجوي الأصلي للمريخ إلى رواسب من هذه المعادن.

وقال الأستاذ المساعد بجامعة كالغاري بن توتولو: "إن اكتشاف هذه الرواسب الكبيرة من الكربونات في حفرة "غيل" يمثل مفاجأة واختراقا مهما في فهمنا لتطور الغلاف الجوي والجيولوجيا على المريخ، وهو يؤكد وجود ظروف مناسبة لنشوء الحياة على المريخ، كما يشير إلى أن تكوّن رواسب كربونات السيديرايت، ربما حرم المريخ من جزء كبير من غلافه الجوي الأولي".

وتوصل توتولو وزملاؤه إلى هذه النتائج بعد تحليل البيانات التي جمعتها أجهزة المسبار "كيوريوسيتي" من عينات مأخوذة من قمة جبل "شارب"، بصفته أعلى نقطة داخل حفرة غيل، حيث يُعتقد بوجود بحيرة مياه عذبة دافئة في الماضي البعيد. وتغطي منحدرات هذا الجبل رواسب تشكلت في أثناء جفاف هذه البحيرة، مما يجعلها ذات أهمية خاصة للدراسة.

واكتشف العلماء في ثلاث مناطق تُسمى بـ"تابو كابارو" و"أوباجارا" و"سيكويا" رواسب غير متوقعة من السيديرايت، وهو معدن رسوبي من كربونات الحديد يشكل حوالي 5-10٪ من إجمالي عينات الصخور التي جمعها المسبار. وقد شكل هذا الاكتشاف مفاجأة كبيرة لعلماء الكواكب، حيث لم تظهر القياسات السابقة من المدار أي مؤشرات على وجود الكربونات في هذه الطبقات الصخرية داخل الحفرة.

وأوضح توتولو أن اكتشاف السيديرايت على المريخ حدث بالغ الأهمية لفهم تطور الكوكب، إذ أن هذا المعدن عادة ما يتشكل من تفاعل ثاني أكسيد الكربون والماء السائل الدافئ مع الصخور، ما يؤدي إلى تبخر الماء. وبالتالي، فإن وجود السيديرايت في حفرة "غيل" يدل على وجود ماء سائل على المريخ القديم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون في غلافه الجوي.

وحسب علماء الكواكب فإن وجود معادن حديدية أخرى في بعض عينات صخور جبل "شارب" يشر إلى أن جزءا من رواسب السيديرايت قد تعرض للتآكل بسبب مياه شديدة الحموضة أو عمليات جيوكيميائية أخرى. وأدى ذلك إلى إطلاق جزء من ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى إلى الغلاف الجوي للمريخ، لكن ذلك لم يكن كافيا لاستعادته بالكامل، مما قد يفسر ندرة الماء وضآلة الغلاف الجوي الحالي للمريخ.
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