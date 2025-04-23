Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تصدر تحذيراً عاجلاً بسبب هجوم سيبراني استهدف "جي مايل"

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1350949-638810183456350579.jpeg
Doc-P-1350949-638810183456350579.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت شركة غوغل تعرضها لهجوم سيبراني «متطور» على بيانات 1.8 مليار مستخدم لـ«جيميل»، مما دفع عملاق التكنولوجيا إلى إصدار تحذير عاجل.
Advertisement

وأبلغ نيك جونسون، مطوّر منصة العملات المشفرة «إيثريوم»، عن عملية التصيُّد الاحتيالي هذه، لأول مرة.

وكتب جونسون، على موقع «إكس»، الأربعاء الماضي: «تعرضتُ مؤخراً لهجوم تصيّد احتيالي متطور للغاية».


وأردف جونسون: «إن المخترقين يستغلّون ثغرة أمنية في البنية التحتية لـ(غوغل)، ونظراً لرفضهم إصلاحها، فمن المرجح أن نشهد تكرارها كثيراً». وتابع جونسون: «الدليل الوحيد على أنها عملية تصيد احتيالي هو أنها مستضافة على (sites.google.com) بدلاً من (accounts.google.com)».

وبالنقر على الرابط الاحتيالي في البريد الإلكتروني، انتقل إلى صفحة «بوابة دعم»، ثم انقر على «تحميل مستندات إضافية»، و«عرض الحالة»، ووجِّه كلا الرابطين إلى «نَسخ طِبق الأصل» من صفحات «غوغل» الرسمية، وفق جونسون. وأوضح أن هذه الصفحات طلبت من جونسون تسجيل الدخول إلى حسابه على «غوغل». وأردف: «ومِن هناك، على الأرجح، يجمعون بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك ويستخدمونها لاختراق حسابك؛ ولم أذهب إلى أبعد من ذلك للتحقق».

وأعلنت شركة غوغل أنها أوقفت الآلية التي سمحت لهذه الطريقة الهجومية بالعمل، ونشرت مؤخراً إرشادات حول اكتشاف عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وتجنبها.

وقال المتحدث باسم «جيميل» في «غوغل»، روس ريتشندرفر، لمجلة «فوربس» الأميركية، إن عملاق التكنولوجيا «على دراية بهذا النوع من الهجمات الموجَّهة من هذا الفاعل التهديدي»، وقد «طرح حماية لإغلاق هذا الطريق للإساءة».

وقال ريتشندرفر إن «غوغل» لن تطلب أبداً أياً من بيانات اعتماد الحساب، بما في ذلك كلمات مرور حساب «جميل»، أو تأكيد إشعارات الدفع، بالإضافة إلى تحديث «جيميل» هذا، شاركت «غوغل» خطة استجابة من أربع خطوات لأي شخص يجد نفسه في مواجهة محتملة لأي هجوم.

وينصح المتحدث باسم خدمة الإيميل، التابعة لـ«غوغل»، بأربع خطوات لأي شخص يعتقد أنه وقع ضحية لهجوم على «جيميل» أو أي عملية احتيال مماثلة:

1. غيّر كلمات مرورك وتأكَّدْ من عدم تغيير معلومات حسابك على «غوغل».

2. تواصل مع مصرفك وأي حسابات مرتبطة به لمنع أي نشاط احتيالي آخر.

3. فعّل التحقق بخطوتين (2FA)، ومفتاح مرور، ووضع الحماية المُحسّن للتصفح الآمن في متصفح «كروم».

4. أبلغْ عن الجريمة إلى السلطات المحلية والهيئات الحكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».

وتهدف هجمات التصيد الاحتيالي، مثل هذه، إلى دفع المستخدمين إلى مشاركة معلوماتهم الشخصية مع المخترقين، والتي يمكنهم استخدامها لسرقة هوية الضحايا أو أموالهم. والهدف هو جعل الرسالة الملتوية تبدو شرعية قدر الإمكان لخداع المستخدمين وإيهامهم بأنهم يشاركون معلوماتهم مع جهة موثوقة.
مواضيع ذات صلة
مفاجأة يعلنها إيلون ماسك: "هجوم سيبراني" يطال "آكس"!
lebanon 24
23/04/2025 20:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم": طهران تستدعي السفير السويسري ممثل المصالح الأميركية وتُصدر تحذيراً بشأن تهديدات ترامب
lebanon 24
23/04/2025 20:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"OpenAI" تطلق ميزة جديدة لربط "تشات جي بي تي" بمنصات "غوغل درايف" و"سلاك"
lebanon 24
23/04/2025 20:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير "عاجل" للسائقين: لاتخاذ الاحتياطات اللازمة
lebanon 24
23/04/2025 20:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:00 | 2025-04-23
10:26 | 2025-04-23
02:05 | 2025-04-23
23:53 | 2025-04-22
23:00 | 2025-04-22
15:46 | 2025-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24