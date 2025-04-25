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تكنولوجيا وعلوم

شركة Honor تطلق هاتفا مجهزا ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة

Lebanon 24
25-04-2025 | 01:34
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Honor تطلق هاتفا مجهزا ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازةأعلنت Honor عن هاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات والكاميرات ليكون جهازا ممتازا لمحبي التصوير.

حصل هاتف Honor GT Pro على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة للتصوير فائق العرض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.
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هيكل الهاتف أتى مقاوما لماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.1/75.7/8.6) ملم، وزنه 212غ.

وشاشته أتت LTPO AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1224) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 6000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Giant rhino glass المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي.
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