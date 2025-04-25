Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

فجوة مقلقة في تبنّيها للذكاء الاصطناعي.. بريطانيا تخاطر بفقدان مليارات الجنيهات

Lebanon 24
25-04-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1351723-638811743534713572.jpeg
Doc-P-1351723-638811743534713572.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت رئيسة عمليات "غوغل" في المملكة المتحدة وأوروبا "نداء للعمل" بشأن فجوة مقلقة في تبني لندن للذكاء الاصطناعي قد تجعلها معرضة لفقدان 200 مليار جنيه إسترليني (266 مليار دولار).
Advertisement

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن أبحاثا جديدة من عملاق التكنولوجيا تشير إلى أن ثلثي العاملين 66% في بريطانيا لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائفهم أبدا، مع انخفاض الاستخدام بشكل خاص بين النساء فوق 55 عاما والمنحدرين من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية.

وقالت الشركة إنه في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إضافة 400 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد بريطانيا بحلول نهاية العقد من خلال زيادة الإنتاجية، فلن يتحقق سوى نصف هذا المبلغ إذا لم تسد المملكة المتحدة فجوة التبني.

وأفادت ديبي وينشتاين رئيسة "غوغل" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إن تقرير المجموعة كان "نداء للعمل.. للتأكد من أننا نقدم الأدوات التي يحتاجها العمال في المملكة المتحدة".

وتابعت:"معالجة فجوة التبني هذه ضرورية لتحقيق الفوائد الاقتصادية والفوائد من حيث توفير الوقت". وحذرت قائلة: "هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد".

يشار إلى أن دراسة الشركة، التي أجرتها مجموعة الأبحاث "بابليك فرست"، وجدت أن تبني الذكاء الاصطناعي يعوقه نقص الدورات التدريبية المعتمدة صغيرة الحجم، بالإضافة إلى فشل الشركات في تقديم إرشادات رسمية بشأن استخدامه في مكان العمل.

ووجد استطلاع شمل أكثر من 3100 مستجيب أن 70% من العمال اختاروا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بمفردهم بدلا من أن يطلب منهم ذلك مديروهم أو أصحاب العمل، مع تشجيع ما يزيد قليلا عن الخمس (22%) على القيام بذلك من قبل أصحاب العمل، بانخفاض من 28% قبل ستة أشهر.

ودعت "غوغل" الحكومة إلى استخدام استراتيجيتها الصناعية "لتحديد كيفية دعم تبني الذكاء الاصطناعي على أفضل وجه في الصناعات الرئيسية".
مواضيع ذات صلة
Meta تخطط لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بتكلفة تتجاوز 200 مليار دولار
lebanon 24
25/04/2025 15:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"أونر" الصينية تعلن استثمار 10 مليارات دولار لدعم أجهزتها بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
25/04/2025 15:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: اتفاق على إقراض أوكرانيا 2.26 مليار جنيه إسترليني
lebanon 24
25/04/2025 15:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحب بالذكاء الاصطناعي... جاذبية ومخاطر
lebanon 24
25/04/2025 15:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:34 | 2025-04-25
23:00 | 2025-04-24
15:30 | 2025-04-24
13:00 | 2025-04-24
10:29 | 2025-04-24
08:10 | 2025-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24