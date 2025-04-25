فجوة مقلقة في تبنّيها للذكاء الاصطناعي.. بريطانيا تخاطر بفقدان مليارات الجنيهات

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وجهت رئيسة عمليات " " في المتحدة وأوروبا "نداء للعمل" بشأن فجوة مقلقة في تبني للذكاء الاصطناعي قد تجعلها معرضة لفقدان 200 مليار جنيه إسترليني (266 مليار دولار).وذكرت "بي إيه ميديا" أن أبحاثا جديدة من عملاق التكنولوجيا تشير إلى أن ثلثي العاملين 66% في لم يستخدموا التوليدي في وظائفهم أبدا، مع انخفاض الاستخدام بشكل خاص بين النساء فوق 55 عاما والمنحدرين من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية.وقالت الشركة إنه في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إضافة 400 مليار جنيه إسترليني إلى بريطانيا بحلول نهاية العقد من خلال الإنتاجية، فلن يتحقق سوى نصف هذا المبلغ إذا لم تسد المملكة المتحدة فجوة التبني.وأفادت وينشتاين رئيسة "غوغل" في والشرق الأوسط وإفريقيا إن تقرير المجموعة كان "نداء للعمل.. للتأكد من أننا نقدم الأدوات التي يحتاجها العمال في المملكة المتحدة".وتابعت:"معالجة فجوة التبني هذه ضرورية لتحقيق الفوائد الاقتصادية والفوائد من حيث توفير الوقت". وحذرت قائلة: "هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد".يشار إلى أن دراسة الشركة، التي أجرتها مجموعة الأبحاث "بابليك فرست"، وجدت أن تبني الذكاء الاصطناعي يعوقه نقص الدورات التدريبية المعتمدة صغيرة الحجم، بالإضافة إلى فشل الشركات في تقديم إرشادات رسمية بشأن استخدامه في مكان العمل.ووجد استطلاع شمل أكثر من 3100 مستجيب أن 70% من العمال اختاروا استخدام الذكاء الاصطناعي بمفردهم بدلا من أن منهم ذلك مديروهم أو أصحاب العمل، مع تشجيع ما قليلا عن الخمس (22%) على القيام بذلك من قبل أصحاب العمل، بانخفاض من 28% قبل ستة أشهر.ودعت "غوغل" الحكومة إلى استخدام استراتيجيتها "لتحديد كيفية دعم تبني الذكاء الاصطناعي على أفضل وجه في الصناعات الرئيسية".