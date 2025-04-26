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تكنولوجيا وعلوم

عنوان تطبيق ثريدز للويب يتغير إلى "threads.com"

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:00
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تخطط منصة ثريدز للانتقال رسميًا إلى موقع Threads.net ويتزامن هذا الانتقال مع مجموعة من التحسينات على جودة تطبيق ثريدز على الويب، بما في ذلك ميزات تُسهّل الوصول إلى خلاصات الأخبار المخصصة، والمنشورات المحفوظة، والإعجابات، بالإضافة إلى أدوات أخرى لإنشاء أعمدة جديدة، ونسخ المنشورات لإعادة مشاركتها، والعثور على منشئي المحتوى المفضلين لديك من إكس على ثريدز.
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وقد أطلقت ميتا تطبيقها الاجتماعي الجديد في تموز 2023 على نطاق Threads.net، حيث كانت شركة ناشئة بديلة لـ Slack مدعومة من Sequoia
وفي أيلول 2024، استحوذت ميتا على نطاق Threads.com، وبدأت لاحقًا في إعادة توجيه نطاق Threads.com إلى Threads.net.

ابتداءً من اليوم، توضح ميتا أنه لن يتم إعادة توجيه المستخدمين من نطاق .com إلى .net؛ بل سيكون العكس.

ويمنح هذا التغيير تطبيق Meta رابطًا أكثر بروزًا وسهولة في التذكر لتطبيقه الاجتماعي، الذي يصل الآن إلى أكثر من 320 مليون مستخدم نشط شهريًا، وذلك اعتبارًا من آخر إعلان عام لأرباح Meta في يناير.
قد يسمح هذا التغيير للتطبيق بمنافسة أفضل مع منافسه X، والذي يتميز أيضًا باسم نطاق سهل الحفظ .

بالإضافة إلى هذا التغيير، أعلن آدم موسيري، رئيس Instagram، عن بعض التحديثات الطفيفة الأخرى القادمة إلى تطبيق Threads على الويب، والذي يستخدمه منشئو المحتوى بكثرة.

وقال إن المستخدمين سيرون الآن ظهور خلاصاتهم المخصصة في تطبيق الويب بنفس ترتيب ظهورها في تطبيق الهاتف المحمول.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون الآن من الوصول إلى منشوراتهم المفضلة والمحفوظة عبر القائمة الرئيسية بدلاً من الحاجة إلى إنشاء عمود مثبت لرؤيتها. (اليوم السابع)
 

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