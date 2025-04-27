معلومات جديدة عن موعد إطلاق هاتف "iPhone 17e"... هذا ما كُشف

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وفي حين يُكمل الهاتف فئة "iPhone SE " السابقة، فإن وجود رقم سلسلة هواتف آيفون في اسمه مثل باقي هواتف السلسلة جعل الناس يتساءلون: هل ستُصدر "أبل" آيفون من فئة "e" جديدًا كل عام؟.وليس لدى "أبل" قرار مؤكد بعد حول ما إن كانت ستُكمل هواتف فئة "e" مستقبلًا أم لا، بحسب ما نقله تقرير لموقع "9TO5Mac" عن وكالة .ويُعتبر هاتف "iPhone 16e" -على الرغم من كونه نسخة مُبسطة من " "- إعادة تصميم مجدية لفئة "iPhone SE" الاقتصادية.والأمر المهم الآخر، هو أن "أبل" سوقت للهاتف كنسخة مختلفة من "iPhone 16" بدلًا من كونه "iPhone SE" جديد، وهو ما يضفي كبيرة على الهاتف ويجعله أكثر إثارة للاهتمام للمستهلكين في بلدان مثل .وفي حين لم تتخذ "أبل" قرارًا بعد بشأن استكمال هذه الفئة، يظل أمامها عدة أشهر قبل أن تحتاج إلى اتخاذ قرار نهائي.وفي حال أطلقت "أبل" هاتف "iPhone 17e"، فمن المرجح أن يُطرح في الفترة الزمنية نفسها تقريبًا التي طُرحت فيها هواتف "iPhone SE " السابقة والجيل الحالي من "iPhone 16e"، وهي أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، أي بعد أقل من عام.وعلى الرغم من هذا، فإن استكمال فئة "iPhone e" تُعتبر أمرًا منطقيًا، في حال أرادت "أبل" مواكبة سوق الهواتف الذكية الاقتصادية.