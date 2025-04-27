Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

معلومات جديدة عن موعد إطلاق هاتف "iPhone 17e"... هذا ما كُشف

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1352659-638813832669718540.png
Doc-P-1352659-638813832669718540.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدمت شركة أبل هاتف "iphone 16e" الجديد كليًا في وقت سابق من هذا العام، مُضيفةً فئة جديدة إلى سلسلة هواتف آيفون.
Advertisement

وفي حين يُكمل الهاتف فئة "iPhone SE " السابقة، فإن وجود رقم سلسلة هواتف آيفون في اسمه مثل باقي هواتف السلسلة جعل الناس يتساءلون: هل ستُصدر "أبل" آيفون من فئة "e" جديدًا كل عام؟.

وليس لدى "أبل" قرار مؤكد بعد حول ما إن كانت ستُكمل هواتف فئة "e" مستقبلًا أم لا، بحسب ما نقله تقرير لموقع "9TO5Mac" عن وكالة بلومبرغ.

ويُعتبر هاتف "iPhone 16e" -على الرغم من كونه نسخة مُبسطة من "iphone 16"- إعادة تصميم مجدية لفئة "iPhone SE" الاقتصادية.

والأمر المهم الآخر، هو أن "أبل" سوقت للهاتف كنسخة مختلفة من "iPhone 16" بدلًا من كونه "iPhone SE" جديد، وهو ما يضفي جاذبية كبيرة على الهاتف ويجعله أكثر إثارة للاهتمام للمستهلكين في بلدان مثل الصين.

وفي حين لم تتخذ "أبل" قرارًا بعد بشأن استكمال هذه الفئة، يظل أمامها عدة أشهر قبل أن تحتاج إلى اتخاذ قرار نهائي.

وفي حال أطلقت "أبل" هاتف "iPhone 17e"، فمن المرجح أن يُطرح في الفترة الزمنية نفسها تقريبًا التي طُرحت فيها هواتف "iPhone SE " السابقة والجيل الحالي من "iPhone 16e"، وهي أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، أي بعد أقل من عام.

وعلى الرغم من هذا، فإن استكمال فئة "iPhone e" تُعتبر أمرًا منطقيًا، في حال أرادت "أبل" مواكبة سوق الهواتف الذكية الاقتصادية.
مواضيع ذات صلة
أنحف هاتف في العالم.. تسريبات جديدة عن "iPhone 17 Air"
lebanon 24
28/04/2025 06:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومة جديدة عن "صواريخ الجنوب"
lebanon 24
28/04/2025 06:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما حصل بين عون و "حزب الله"
lebanon 24
28/04/2025 06:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "اغتيال كينيدي".. معلومات خطيرة عن "عميل"!
lebanon 24
28/04/2025 06:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-04-27
16:35 | 2025-04-27
10:00 | 2025-04-27
07:48 | 2025-04-27
07:00 | 2025-04-27
05:00 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24