2700 سبب وراء عدم إمكانية تصنيع آيفون في أميركا!

Advertisement

فكرة تصنيع هواتف آيفون في أميركا تُعتبر غير عملية رغم الدعوات المتكررة لتحقيقها، خاصة من قبل في عام 2016. في تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، تم تسليط الضوء على السبب وراء صعوبة تنفيذ هذا الأمر، حيث يوجد حوالي 2700 قطعة في أحدث طرازات آيفون. معظم هذه القطع تتكون من عدة عناصر مدمجة، ومعظم الإنتاج يتم في أكثر من 700 موقع حول العالم، بينما 30 مورداً فقط لشركة "أبل" موجودون خارج .الصين استغرقت عقودًا لبناء سلاسل التوريد المعقدة التي تتيح إنتاج آيفون، مما يجعل من الصعب نقل هذا الإنتاج إلى أميركا في وقت قصير. حتى المكونات التي تُصنع في أميركا، مثل زجاج الشاشة، يتم تركيبها في الصين باستخدام قطع مستوردة من . إضافة إلى ذلك، لا يعتبر الانتقال إلى أميركا قرارًا منطقيًا سياسيًا، خاصة مع تغير الإدارة في بشكل مستمر. (العربية)