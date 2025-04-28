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تكنولوجيا وعلوم
2700 سبب وراء عدم إمكانية تصنيع آيفون في أميركا!
Lebanon 24
28-04-2025
|
10:31
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فكرة تصنيع هواتف آيفون في أميركا تُعتبر غير عملية رغم الدعوات المتكررة لتحقيقها، خاصة من قبل
الرئيس ترامب
في عام 2016. في تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، تم تسليط الضوء على السبب وراء صعوبة تنفيذ هذا الأمر، حيث يوجد حوالي 2700 قطعة في أحدث طرازات آيفون. معظم هذه القطع تتكون من عدة عناصر مدمجة، ومعظم الإنتاج يتم في أكثر من 700 موقع حول العالم، بينما 30 مورداً فقط لشركة "أبل" موجودون خارج
الصين
.
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الصين استغرقت عقودًا لبناء سلاسل التوريد المعقدة التي تتيح إنتاج آيفون، مما يجعل من الصعب نقل هذا الإنتاج إلى أميركا في وقت قصير. حتى المكونات التي تُصنع في أميركا، مثل زجاج الشاشة، يتم تركيبها في الصين باستخدام قطع مستوردة من
كوريا الجنوبية
. إضافة إلى ذلك، لا يعتبر الانتقال إلى أميركا قرارًا منطقيًا سياسيًا، خاصة مع تغير الإدارة في
الولايات المتحدة
بشكل مستمر. (العربية)
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