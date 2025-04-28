Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عطل بمنصة إكس يؤثر على بعض المستخدمين عالميًا

Lebanon 24
28-04-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1353097-638814635793801365.jpg
Doc-P-1353097-638814635793801365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واجه مستخدمون عطلًا بمنصة إكس (تويتر سابقًا) مساء يوم الاثنين في مختلف أنحاء العالم.

وأبلغ مستخدمون عن مشكلات واجهوها بالمنصة الساعة 4:52 مساءً بتوقيت السعودية يوم الاثنين، بحسب موقع داون ديتيكتور المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية.
Advertisement

وواجه المستخدمون هذا العطل في كل من تطبيق منصة إكس وموقعها الإلكتروني على الإنترنت. (العربية)
مواضيع ذات صلة
عطل تقني مفاجئ يصيب منصة "اكس" عند بعض المستخدمين حول العالم
lebanon 24
29/04/2025 05:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل مفاجئ في "ChatGPT" يُربك المستخدمين عالميًا!
lebanon 24
29/04/2025 05:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل يُصيب بعض مستخدمي تطبيق "واتساب" حول العالم
lebanon 24
29/04/2025 05:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"تيك توك" تطلق منصة "فور أرتيستس" لدعم الفنانين عالمياً
lebanon 24
29/04/2025 05:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-04-28
10:31 | 2025-04-28
04:46 | 2025-04-28
03:00 | 2025-04-28
01:04 | 2025-04-28
23:00 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24