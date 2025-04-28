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تكنولوجيا وعلوم
عطل بمنصة إكس يؤثر على بعض المستخدمين عالميًا
Lebanon 24
28-04-2025
|
12:00
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واجه مستخدمون عطلًا بمنصة إكس (تويتر سابقًا) مساء يوم الاثنين في مختلف أنحاء العالم.
وأبلغ مستخدمون عن مشكلات واجهوها بالمنصة الساعة 4:52 مساءً بتوقيت
السعودية
يوم الاثنين، بحسب موقع داون ديتيكتور المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية.
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وواجه المستخدمون هذا العطل في كل من تطبيق منصة إكس وموقعها الإلكتروني على الإنترنت. (العربية)
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