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تكنولوجيا وعلوم
الصين تؤجل عودة روادها إلى الأرض.. والسبب؟
Lebanon 24
29-04-2025
|
07:00
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أعلن
التلفزيون المركزي الصيني
أن
الصين
قررت تأجيل عودة مركبة Shenzhou 19 المأهولة إلى الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي ستهبط فيها المركبة.
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وجاء في تقرير صادر عن التلفزيون الصيني:"تأجلت عودة المركبة الفضائية
الصينية
Shenzhou 19 وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء من محطة Tiangong إلى الأرض بسبب الظروف الجوية في المنطقة التي ستهبط فيها المركبة".
من جهتها قالت هيئة الرحلات الفضائية الصينية:" كان من المقرر أن تعود مركبة Shenzhou 19 المأهولة إلى الأرض في 29 أبريل الجاري، لكن تقرر تأجيل العملية على أن يتم تنفيذها في
المستقبل
القريب". وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار اتخذ من أجل ضمان حياة وصحة وسلامة
رواد الفضاء
وإتمام المهمة بنجاح، نظرا لأن الطقس في موقع الهبوط "لا يلبي الشروط المطلوبة".
وصل طاقم مركبة Shenzhou 19 إلى المحطة المدارية الصينية في 30 أكتوبر 2024، وكان من المفترض أن يعود أفراده إلى الأرض في 29 أبريل الجاري، وذلك بعد أن وصلت إلى المحطة مؤخرا مركبة Shenzhou 20 وعلى متنها 3 رواد.
تدور المحطة المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.
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