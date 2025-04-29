OpenAI تُدخل التسوّق إلى ChatGPT: تجربة ذكية وتفاعلية بدون إعلانات مدفوعة

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أعلنت OpenAI عن خطوة جديدة ستعزز من قدرات ChatGPT، حيث سيتمكن المستخدمون قريبًا من استكشاف المنتجات وشرائها من خلال أزرار تسوّق مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل المحادثات، حتى دون الحاجة لتسجيل الدخول. ومع ذلك، لن يتم إتمام عمليات الشراء داخل التطبيق نفسه، بل سيُعاد توجيه المستخدمين إلى مواقع التجار لإكمال المعاملة.تعتمد توصيات المنتجات التي يعرضها ChatGPT على معرفة مسبقة بتفضيلات المستخدم (عند تفعيل خاصية التذكّر)، بالإضافة إلى مراجعات شاملة من مختلف المواقع الإلكترونية. وتؤكد OpenAI أن المستخدمين يجرون أكثر من مليار عملية بحث أسبوعيًا عبر ChatGPT، تشمل فئات متعددة مثل مستحضرات التجميل، الأجهزة الإلكترونية، والسلع المنزلية.وتُقارن تجربة التسوّق داخل ChatGPT بمنصة Google Shopping، حيث تظهر المنتجات مع خيارات الشراء من متاجر معروفة مثل أمازون وولمارت. لكنّ الفرق الأبرز هو أن نتائج ChatGPT غير مدفوعة أو خاضعة لإعلانات، ما يجعل التجربة أكثر حيادية وتخصيصًا.بدلًا من التركيز فقط على الكلمات المفتاحية، يسعى ChatGPT لفهم تقييمات المنتجات، وتجارب المستخدمين، وحتى تفضيلاتك الخاصة، مثل اختيارك لألوان معينة أو علامات تجارية مفضّلة، ليقدم اقتراحات أكثر دقة في .تعتمد مراجعات المنتجات في ChatGPT على مصادر متنوعة، من دور النشر المهنية إلى منتديات المستخدمين. وتخطط OpenAI لتجربة نماذج مختلفة لتحقيق الإيرادات، مثل التسويق بالعمولة، لكنها تؤكد على التزامها بتقديم توصيات عالية الجودة أولاً. (ارم نيوز)