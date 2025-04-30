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تكنولوجيا وعلوم

منافس ChatGPT.. ميتا تطرح تطبيق الذكاء الاصطناعي Meta AI

Lebanon 24
30-04-2025 | 00:47
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كشفت شركة ميتا، خلال مؤتمر LlamaCon الذي عُقد يوم الثلاثاء، عن تطبيق الذكاء الاصطناعي المستقل الجديد meta ai، الذي يتيح للمستخدمين التفاعل مع مساعدها الذكي عبر واجهة مُخصصة، على غرار تطبيق ChatGPT وغيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى.
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ويأتي إطلاق هذا التطبيق بعد إدماج المساعد الذكي “Meta AI” في عدد من خدمات الشركة الأساسية، مثل واتساب وإنستاغرام وفيسبوك وماسنجر، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في سباق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصية.

وتسعى ميتا إلى التميّز عن منافسيها مثل OpenAI وأنثروبيك من خلال الاستفادة من الكمّ الضخم من البيانات التي جمعتها على مدى سنوات من مستخدمي منصاتها، ومنها معلومات الحسابات والأنشطة والتفاعلات الاجتماعية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن التطبيق الجديد قادر على تقديم ردود مُخصصة تستند إلى “المعلومات التي سبق للمستخدم أن اختار مشاركتها عبر منتجات ميتا”.

وسيكون هذا المستوى من التخصيص متاحًا حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، مع إمكانية التوسّع مستقبلًا، كما يُمكن للمستخدمين إبلاغ التطبيق بمعلومات إضافية يريدون منه تذكرها، حتى يأخذها المساعد الذكي بالحسبان عند تقديم الاقتراحات لاحقًا.

ومع وعود ميتا بتجربة شخصية أكثر ذكاءً، ينصح الخبراء بضرورة إدراك المستخدمين كيفية استخدام الشركة هذه البيانات، خاصةً أن الإعلانات المُستهدفة تُعد المصدر الرئيسي لإيرادات ميتا.

ويضم التطبيق أيضًا قسمًا جديدًا يحمل اسم “اكتشف Discover”، وهو يُتيح للمستخدمين مشاركة استخداماتهم الذكاء الاصطناعي مع أصدقائهم، مثل طلب وصف شخص بثلاثة رموز تعبيرية، ثم نشر ذلك عبر تطبيقات ميتا الاجتماعية، إذا رغب المستخدمون في ذلك. وتقول ميتا إن هذا القسم قد يُسهم في نشر بعض الموضوعات الرائجة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، على غرار صيحة تحويل الصور بأسلوب “ستوديو غيبلي”.

ويمكن للمستخدمين الآن تحميل تطبيق Meta AI مجانًا من متجري جوجل بلاي وآب ستور.
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