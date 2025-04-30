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تكنولوجيا وعلوم

مخصصة لخدمات الإنترنت.. الصين تطلق الدفعة الثالثة من أقمار Guowang

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:07
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أطلقت الصين الدفعة الثالثة من أقمار Guowang التي قد تصبح منافسة لأقمار "ستارلينك"، وفق ما ذكرته صحيفة SpaceNews. 
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وجاء في منشور للصحيفة:"نفذت عملية الإطلاق في الثامن والعشرين من نيسان الجاري، في تمام الساعة 23:10، إذ أطلق صاروخ فضائي ثقيل من نوع Long March 5B من مركز وينتشانغ الفضائي في جزيرة هاينان في جنوب الصين، وحمل الصاروخ إلى المدار دفعة من أقمار Guowang".

وأشارت الصحيفة إلى أن استخدام صاروخ فضائي ثقيل في عملية الإطلاق قد يشير إلى الأقمار التي أرسلت إلى المدار هي أقمار معدلة كبيرة من نوع Guowang، وأن هذه العملية كانت عملية الإطلاق الفضائي رقم 23 للصين لهذا العام، وبالمجمل تخطط الصين لتنفيذ حوالي 100 عملية إطلاق فضائي العام الجاري.

وفي كانون الاول الماضي أشارت المجلة إلى أن الصين كانت قد أطلقت 270 قمرا صناعيا إلى المدار عام 2024، بزيادة قدرها 20% عن عدد الأقمار التي أطلقتها عام 2023.

تعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي، فبالإضافة إلى محطتها المدارية التي أرسلتها إلى الفضاء، تعمل أيضا على برنامج لاستكشاف القمر وبعض كواكب المجموعة الشمسية. (روسيا اليوم)
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