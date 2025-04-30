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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في "إكس"

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:30
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تتيح منصة X الآن لمجموعة مختارة من منشئي المحتوى تحميل مقاطع فيديو بدقة 4K، سعيًا منها لتعزيز التفاعل ومنع المستخدمين من الانتقال إلى youtube أو Vimeo لمشاهدة مقاطع الفيديو.
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ستتوفر هذه الميزة لجميع المشتركين المميزين قريبًا، وحتى الآن، كان بإمكان المشتركين المدفوعين تحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل يصل حجمها إلى 8 جيجابايت، ومدة مدتها حوالي ثلاث ساعات، وفقًا لصفحة دعم X، ولكن مع دعم تحميل مقاطع فيديو بدقة 4K، قد تُغير المنصة حد الحجم للمشتركين. (اليوم السابع)
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