ميزة جديدة في "إكس"

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تتيح منصة X الآن لمجموعة من منشئي المحتوى تحميل مقاطع فيديو بدقة 4K، سعيًا منها لتعزيز التفاعل ومنع المستخدمين من الانتقال إلى أو Vimeo لمشاهدة مقاطع الفيديو.ستتوفر هذه الميزة لجميع المشتركين المميزين قريبًا، وحتى الآن، كان بإمكان المشتركين المدفوعين تحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل يصل حجمها إلى 8 جيجابايت، ومدة مدتها حوالي ثلاث ساعات، وفقًا لصفحة دعم X، ولكن مع دعم تحميل مقاطع فيديو بدقة 4K، قد تُغير المنصة حد الحجم للمشتركين. (اليوم السابع)