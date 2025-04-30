أبل تطلق Snapshot

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أطلقت بهدوء موقعًا جديدًا على يسمى "Snapshot on Apple" والذي يقدم للمشاهدين مجموعة من المشاهير ومعلومات حول المكان الذي يمكنك فيه العثور على أعمالهم عبر خدمات الشركة.يعرض الموقع ، الذي رصدته تقارير 9to5Mac، صفين من صور المشاهير تتحركان ببطء، دون إمكانية التمرير أو البحث يدويًا، وفي المجمل، أحصينا 36 ملفًا شخصيًا، من بينهم باد بانى، ودوا ليبا، ومات ديمون، وسيرينا ، وكيندريك لامار، ودريك.الجزء الأكثر فائدة في الموقع هو عند الضغط على البطاقات ، كل بطاقة تنقلك إلى ملف شخصي مصغر للمشاهير، وتعرض لك أسماء وصورًا للمحتوى الذي يظهرون فيه، مع روابط لتطبيقات Apple TV وMusic وPodcasts، تشبه هذه البطاقات إلى حد ما إصدارات Apple الخاصة من صفحات فيتشر دوت اف ام ، أو Linktree التي يستخدمها الفنانون لتوجيه المعجبين إلى أحدث أعمالهم.(اليوم السابع)