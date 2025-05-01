"غوغل" تفجر مفاجأة.. ما هي؟

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كشف ، الرئيس التنفيذي لشركة " "، عن احتمال دمج خدمة " " في هواتف "آيفون" قريباً، في خطوة تعزز التعاون التقني بين "غوغل" و"أبل".وخلال إفادته في جلسات المحكمة المتعلقة بقضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد "غوغل"، أوضح بيتشاي أنه ناقش الأمر مع الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، ، العام الماضي، ويأمل التوصل إلى اتفاق قبل منتصف عام 2025.وتُعد "جيميني" جزءاً من أكبر توسع تقوم به "غوغل" في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن، إذ بات أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهرياً يعتمدون على تقنياته خلال استخدام . وفي آذار الماضي، أطلقت "غوغل" ميزة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح استعلامات أكثر تعقيداً وقدرات استدلال متقدمة.وفي ظل سعي "أبل" لتعويض تأخرها في هذا المجال، دخلت في شراكة مع "OpenAI" لدمج ChatGPT مع مساعدها الصوتي "سيري" وأدوات الكتابة. كما تستعد الشركة للإعلان عن تحديثات أنظمة تشغيلها خلال مؤتمر المطورين السنوي، الذي ينطلق في 9 حزيران المقبل، ومن المرجح أن يُكشف خلاله عن أي اتفاق جديد مع "غوغل". (ارم نيوز)