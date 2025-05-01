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تكنولوجيا وعلوم

متهمة بالتعتيم على أرقام أرباحها.. "أبل" تسخر من نفسها!

Lebanon 24
01-05-2025 | 14:00
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في تطوّر لافت، أثار تصريح شركة "أبل" بأنها تجهل حجم الأرباح التي يحققها متجر التطبيقات الخاص بها موجة من السخرية والانتقادات عبر الإنترنت، وُصفت بأنها "ادعاءات غير معقولة" من شركة تُعرف بدقتها المالية.
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التصريح جاء خلال جلسات القضية الشهيرة ضد شركة Epic Games، والتي انتهت بحكم قاسٍ ضد "أبل"، بعدما اعتبر القاضي أنها انتهكت عمدًا أمرًا قضائيًا سابقًا، ما يفتح بابًا لمحاسبتها بتهمة "ازدراء المحكمة".

الصحفي التقني مارك غورمان وصف ادعاء أبل بأنه "غير قابل للتصديق"، متسائلًا كيف لشركة بهذا الحجم والخبرة أن تجهل أرقامًا تدر مليارات الدولارات سنويًا، خصوصًا أن متجر التطبيقات كان في صلب أرباحها لسنوات.

الحكم الأخير يلزم "أبل" بالسماح للمطورين باستخدام وسائل دفع خارجية بعيدًا عن نظامها المغلق، وهو مطلب رئيسي لـEpic ومطورين كثر يرون في سياسات الشركة احتكارًا صارخًا.

ورغم امتثالها في أوروبا تحت ضغط تشريعات الأسواق الرقمية (DMA)، لا تزال "أبل" تقاوم تنفيذ إصلاحات مشابهة في الولايات المتحدة، ما يُظهر ازدواجية واضحة في المعايير، بحسب مراقبين.
 
وتبدو صورة "أبل" الآن في موقف لا تُحسد عليه، إذ تُتهم بالتعتيم على أرقام أرباحها، وتُنتقد قضائيًا وتجاريًا بسبب سياساتها الصارمة، كل ذلك بينما تتعرض للسخرية من الجمهور عبر الإنترنت، وسط ميمات تُصور الشركة وكأنها فقدت البوصلة. (العربية)
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