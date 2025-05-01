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تكنولوجيا وعلوم

مفاجأة في الغلاف الجوي... كوكب بعيد يعزز آمال العثور على حياة خارج الأرض!

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:55
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أعلن فريق من العلماء في جامعة كامبريدج عن اكتشاف مركبات عضوية في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية يُعرف باسم K2-18b، ما يعزز الآمال في إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.
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ويقع الكوكب K2-18b على بعد نحو 124 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الأسد، ويُعتبر من بين الكواكب المحتملة للعيش نظراً لاكتشاف الماء في غلافه الجوي. وقد رصد الباحثون مؤشرات على وجود مركبات عضوية مثل ثنائي ميثيل الكبريت (DMS) وثنائي ميثيل ثاني الكبريت (DMDS)، وهي مركبات تُنتجها على الأرض الكائنات الحية الدقيقة فقط، ما يجعل وجودها مؤشرًا واعدًا على احتمال وجود شكل من أشكال الحياة.

واستخدم العلماء بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي لتحليل مكونات الغلاف الجوي للكوكب. وبينما لا يُعد وجود هذه المركبات دليلاً قاطعًا على وجود حياة، فإنه يمثل إشارة قوية تستحق مزيدًا من الدراسة، بحسب ما أفادت به صحيفة الغارديان.

ويأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود علمية واسعة للبحث عن حياة في الفضاء، تشمل مشاريع بارزة مثل مهمة "أوروبا كليبر" التابعة لوكالة ناسا، والتي ستستكشف قمر أوروبا التابع لكوكب المشتري، ومشروع "الاستماع الاختراقي" (Breakthrough Listen) الذي يسعى لرصد إشارات من حضارات ذكية محتملة.

ويشدد العلماء على أن النتائج ما تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من التحليل والتأكيد عبر ملاحظات مستقبلية، لكنها تمثل خطوة مفصلية في رحلة البحث عن إجابة للسؤال الوجودي الكبير: هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ (العربية)
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