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تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب يختبر ميزة جديدة لحماية المستخدمين من المحتوى الحساس

Lebanon 24
02-05-2025 | 04:30
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أطلق "يوتيوب" ميزة تجريبية جديدة تهدف إلى تعزيز أمان تجربة البحث، وذلك من خلال تمويه الصور المصغّرة لبعض نتائج البحث التي تحتوي على مواضيع صريحة أو حسّاسة. وتشمل هذه الخطوة شريحة صغيرة من المستخدمين حاليًا، في محاولة لفهم مدى فاعليتها في حماية المشاهدين، لا سيما الأصغر سنًا، من المحتوى غير اللائق.
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وتُبقي الميزة على عنوان الفيديو واسم القناة والوصف مرئيًا، بينما تمنح المستخدمين خيار إزالة التمويه يدويًا. وعلى عكس ميزة "البحث الآمن" التي تحجب أو تحذف النتائج، فإن هذه التجربة لا تحذف الفيديوهات بل تضيف طبقة بصرية من الحذر.

وتهدف الميزة إلى تقليل التعرض غير المقصود للمحتوى الحساس، خاصة من قبل الأطفال أو المستخدمين غير المنتبهين. في السياق ذاته، يواصل "يوتيوب" توفير منصة "youtube Kids" كخيار مخصص للأطفال، تقدم محتوى ملائمًا وآمنًا للعائلات، مع إمكانية تحميل التطبيق مجانًا. (ارم نيوز)
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