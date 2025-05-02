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تكنولوجيا وعلوم

الاتحاد الأوروبى يغرم تيك توك 530 مليون يورو.. اليكم السبب

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:15
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فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 530 مليون يورو على شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، بسبب نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين، بشكل "غير قانوني" إلى الصين، وحذرت بروكسل الشركة من أنها لم تتخذ تدابير كافية لـ"منع وصول الحكومة الصينية" لخدماتها.
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وقالت لجنة حماية البيانات الإيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن تيك توك في أوروبا، أن التطبيق "انتهك قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، والمعروفة اختصاراً باسم (GDPR).

وأمهلت اللجنة التطبيق ستة أشهر لوقف جميع "عمليات النقل غير القانونية للبيانات".

وقالت اللجنة إن تيك توك أفاد في أبريل، بأنه خزن بيانات مستخدمين أوروبيين على خوادم في الصين، وهو ما يناقض معلومات سابقة قدمها التطبيق للجهة التنظيمية.

وقال نائب مفوض لجنة حماية البيانات جراهام دويل، إن تيك توك "لم يعالج مخاوف بشأن احتمالية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الشخصية لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتجسس الصينية، التي تختلف بشكل أساسي، عن معايير الاتحاد الأوروبي". (اليوم السابع)
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