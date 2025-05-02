الاتحاد الأوروبى يغرم تيك توك 530 مليون يورو.. اليكم السبب

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فرض غرامة قدرها 530 مليون على شركة بايت دانس المالكة لتطبيق "تيك توك"، بسبب نقل بيانات المستخدمين ، بشكل "غير قانوني" إلى ، وحذرت الشركة من أنها لم تتخذ تدابير كافية لـ"منع وصول الحكومة الصينية" لخدماتها.وقالت الإيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن تيك توك في ، أن التطبيق "انتهك قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، والمعروفة اختصاراً باسم (GDPR).وأمهلت اللجنة التطبيق ستة أشهر لوقف جميع "عمليات النقل غير القانونية للبيانات".وقالت اللجنة إن تيك توك أفاد في أبريل، بأنه خزن بيانات مستخدمين أوروبيين على خوادم في الصين، وهو ما يناقض معلومات سابقة قدمها التطبيق للجهة التنظيمية.مفوض البيانات ، إن تيك توك "لم يعالج مخاوف بشأن احتمالية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الشخصية لمواطني الأوروبية، بموجب قوانين والتجسس الصينية، التي تختلف بشكل أساسي، عن معايير الاتحاد ". (اليوم السابع)