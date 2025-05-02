Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميتا وسبوتيفاي يتعاونان للضغط على آبل وغوغل فى قضية التحقق من عمر الأطفال

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:00
A-
A+


Doc-P-1354942-638818080242154606.jpg
Doc-P-1354942-638818080242154606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انضمت ميتا إلى سبوتيفاي وجارمين وماتش وشركات أخرى لتشكيل مجموعة ضغط لتمثيل مصالحها، خاصةً في ظل تعارضها مع مصالح آبل وغوغل ، بشأن الزام الثنائي على تحمل  مسؤولية التحقق من العمر على عاتق متاجر التطبيقات، وليس التطبيقات نفسها.
Advertisement

وتشير تقارير بلومبرج إلى أن التحالف من أجل تجربة تنافسية للهواتف المحمولة سوف يقاتل من أجل مصالح صانعي التطبيقات على مجموعة من الجبهات، بما في ذلك ضمان عمل منتجات Apple وGoogle بشكل جيد مع أجهزة وبرامج المنافسين، ومحاربة ما يُنظر إليه على أنه تمييز من جانب متجر التطبيقات ومتجر Play، ومساعدة وزارة العدل في قضايا مكافحة الاحتكار الجارية ضد Apple و Google .

وقال براندون كريسين، مدير التحالف، لبلومبرج : "إن ما يجمع هذه الشركات المؤسسة هو اعتمادها على منظومة الاتصالات المتنقلة لخدمة عملائها ، كلٌّ منها يُدرك قوة العدد، خاصةً عند مواجهة شركات قوية مثل الاحتكار الثنائي".

في الوقت الحالي، تُولي المجموعة الأولوية للانضمام إلى جهود ميتا المستمرة لإقناع المشرّعين بأن متاجر التطبيقات يجب أن تتحمل مسؤولية التحكم في التطبيقات التي يُمكن للأطفال تنزيلها، مما يُجنّب التطبيقات نفسها عبء التحقق من السن. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
يمني "يموت من الجوع" أمام طفله
lebanon 24
03/05/2025 00:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يؤجل عقوبات ضد "آبل" و"ميتا".. ما السبب؟
lebanon 24
03/05/2025 00:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة بلجيكية تقضي بتجميد حساب غوغل البنكي
lebanon 24
03/05/2025 00:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار لافت من "ميتا".. ما هو؟
lebanon 24
03/05/2025 00:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2025-05-02
09:15 | 2025-05-02
06:19 | 2025-05-02
04:30 | 2025-05-02
23:55 | 2025-05-01
16:00 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24