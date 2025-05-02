ميتا وسبوتيفاي يتعاونان للضغط على آبل وغوغل فى قضية التحقق من عمر الأطفال

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انضمت ميتا إلى سبوتيفاي وجارمين وماتش وشركات أخرى لتشكيل مجموعة ضغط لتمثيل مصالحها، خاصةً في ظل تعارضها مع مصالح آبل وغوغل ، بشأن الزام على تحمل مسؤولية التحقق من العمر على عاتق متاجر التطبيقات، وليس التطبيقات نفسها.وتشير تقارير بلومبرج إلى أن التحالف من أجل تجربة تنافسية للهواتف المحمولة سوف يقاتل من أجل مصالح صانعي التطبيقات على مجموعة من الجبهات، بما في ذلك ضمان عمل منتجات Apple وGoogle بشكل جيد مع أجهزة وبرامج المنافسين، ومحاربة ما يُنظر إليه على أنه تمييز من جانب ومتجر Play، ومساعدة في قضايا مكافحة الاحتكار الجارية ضد Apple و Google .وقال كريسين، مدير التحالف، لبلومبرج : "إن ما يجمع هذه الشركات المؤسسة هو اعتمادها على منظومة لخدمة عملائها ، كلٌّ منها يُدرك قوة العدد، خاصةً عند مواجهة شركات قوية مثل الاحتكار الثنائي".في الوقت الحالي، تُولي المجموعة الأولوية للانضمام إلى جهود ميتا المستمرة لإقناع المشرّعين بأن متاجر التطبيقات يجب أن تتحمل مسؤولية التطبيقات التي يُمكن للأطفال تنزيلها، مما يُجنّب التطبيقات نفسها عبء التحقق من السن. (اليوم السابع)