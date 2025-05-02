تحديث Google Pixel Watch يقدم تغييرًا مزعجًا يثير انتقاد المستخدمين

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يُضيف تحديث برنامج Wear OS 5.1 من جوجل تعديلاً غير متوقع لميزة Touch Lock على ساعة Pixel Watch ، مُغيراً بذلك طريقة تفاعل المستخدمين مع الجهاز عند قفل الشاشة، ويتمحور هذا التغيير حول وظيفة التاج الدوار للساعة.وقبل هذا التحديث، كان تفعيل Touch Lock على ساعات Pixel التي تعمل بنظام Wear OS 4 أو الإصدار الأصلي من Wear OS 5 يُعطل شاشة اللمس ، وقد أدى ذلك إلى منع الإدخالات غير المقصودة من اللمسات العشوائية أو قطرات الماء، وهو أمر مفيد أثناء ممارسة أنشطة مثل التمارين الرياضية أو في البيئات الرطبة.الاهم من ذلك، أنه حتى مع إيقاف خاصية اللمس، ظلّ التاج الدوار نشطًا ، كان بإمكان المستخدمين التمرير لأسفل لعرض الإعدادات السريعة (التحقق من البطارية والاتصالات) أو التمرير لأعلى لتصفح الإشعارات الواردة، كل ذلك دون الحاجة إلى لمس الشاشة نفسها.السلوك الجديد في Wear OS 5.1وبعد تحديث Wear OS 5.1، يُعطّل تفعيل قفل اللمس كلاً من شاشة اللمس والتاج الدوار ، عند تفعيل قفل اللمس، وتتجاهل الشاشة الضغطات ويتوقف التاج عن الاستجابة للدوران ، والتفاعل الوحيد المُتاح هو الضغط مُطولاً لمدة ثانيتين على التاج، مما يُلغي القفل تمامًا.وأثار هذا التعديل انتقادات من بعض المستخدمين ، وأشار أحدهم إلى سهولة استخدام النظام القديم، خاصةً عند تصفح الإشعارات باستخدام التاج أثناء الاستحمام، وهو وضع لا يكون فيه استخدام شاشة اللمس عمليًا.ويأتى هذا التغيير بالتزامن مع إطلاق Wear OS 5 وإصداراته اللاحقة، مثل 5.1. ركّز Wear OS 5 نفسه على تحسينات أكبر، بما في ذلك تحسينات عمر البطارية وأدوات جديدة للمطورين ، وتُعدّ التعديلات الطفيفة على سهولة الاستخدام في تحديثات مثل 5.1 أمرًا شائعًا، ولكن كما هو موضح هنا، قد يكون لها أحيانًا تأثير ملحوظ على تجربة المستخدم اليومية، خاصةً بالمقارنة مع ساعات Apple Watch وغير من البراندات المنافسة التى تتميز بميزات قفل الشاشة الخاصة بها.ويبدو تعطيل جميع طرق الإدخال المادية عند تفعيل قفل اللمس أمرًا غير بديهي لجهاز مصمم للمشاهدة السريعة، وقد يؤدي تقييد خيارات التفاعل حتى عند محاولة منع الإدخال غير المقصود، إلى تقليل راحة الساعة في بعض المواقف. (اليوم السابع)