لخفض التكلفة.. شركة "سامسونغ" تلجأ لتحول كبير في "Galaxy Z Flip 7" القابل للطي

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عادت شركة لخطة أولية كانت وضعتها لسلسلة هواتف " Z" القابلة للطي لهذا العام، إذ يزعم تقرير جديد أنها ستزود هاتف "Galaxy Z Flip 7" بمعالج "Exynos 2500" الخاص بها، بينما ستستخدم معالج "Snapdragon" من " " في هاتف "Galaxy Z Fold 7".وشهدت الفترة الماضية جدلًا واسعًا حول المعالج الذي تخطط "سامسونغ" لاستخدامه في هاتف "Flip" القابل للطي لهذا العام.وكان من المتوقع في البداية أن تستخدم الشركة معالج "Exynos 2500" في الهاتف في أول تحول في هواتفها القابلة للطي عن معالج "Snapdragon" الرائد من شركة كوالكوم.لكن ظهرت تقارير لاحقة تفيد بأن الشركة ستعود لاستخدام "Snapdragon" في هاتف "Z Flip 7" بسبب مشكلات واجهتها مع معالج "Exynos 2500".والآن، يبدو أن الخطة الأصلية قد عادت إلى مسارها من جديد، بحسب تقرير لموقع "9TO5Google" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".ونقل التقرير عن موقع "Chosun Daily" الإخباري الصيني أن تحسن أداء معالج "Exynos 2500" -وإن كان دون المستوى- يساعد "سامسونغ" في استخدام معالجها الخاص في هاتف "Galaxy Z Flip 7".لكن السبب الأبرز الحقيقي لهذا القرار هو التكلفة، حيث أن سعر المعالج من شركة كوالكوم ارتفع "بأكثر من 20%"، مما جعل خيار "Exynos" أكثر من حيث التكلفة.ويبدو أن التكلفة مرتفعة للغاية بحيث لا تستطيع "سامسونغ" تحملها رغم أن معالجها "Exynos 2500" لا يفي بمعاييرها الخاصة. ولم يصل تصنيع "Exynos 2500" بعد إلى الأهداف التي تفضلها "سامسونغ" للإنتاج بالجملة، حيث وصل إلى نسبة نجاح في الإنتاجية تتراوح بين 20% و40%، وهو أقل بكثير من نسبة 60% التي تسعى "سامسونغ" عادةً لتحقيقها.وعلى ما يبدو، لا يمكن لتسعير هاتف "Galaxy Z Flip 7" تحمّل التكلفة الزائدة لمعالج "كوالكوم"، لذا قررت "سامسونغ" استخدام "Exynos"، في حين أنها ستستخدم معالج "Snapdragon" في هاتف "Galaxy Z Fold 7".(العربية)