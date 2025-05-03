ميزة جديدة.. غوغل تبدأ طرح "AI Mode"

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تنوي شركة إضافة المزيد من ميزات إلى خدمة البحث التي تقدمها، والآن بدأت طرح ميزة "AI Mode" في نتائج بحث "غوغل" لبعض المستخدمين.وتختلف "AI Mode" عن ميزة " AI Overview" التي أدرجتها "غوغل" كجزء افتراضي من عملية البحث منذ العام الماضي.و"AI Mode" هو عبارة عن دردشة يمكن للمستخدمين التفاعل معه كجزء من نتائج عملية البحث التي قاموا بها، بحسب تقرير لموقع "Digital Trends" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".وكان وضع "AI Mode" متاحًا في السابق فقط كجزء من تجربة مختبرات "Google Labs"، ولكن "غوغل" تقول الآن إنه سيبدأ الوصول إلى نتائج بحث "غوغل" لدى "نسبة صغيرة من الأشخاص" في خلال الأسابيع المقبلة.وستظهر هذه الميزة للمستخدمين في شكل علامة تبويب باسم "AI Mode" في نتائج البحث، وعند النقر عليها ستظهر للمستخدم معلومات متعلقة بعملية البحث التي قام بها مقدمة من روبوت دردشة.وعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يبحث عن أفضل متاجر تبيع أثاثًا عتيقًا بتصميم يعود لمنتصف القرن، فسيعرض "AI Mode" المتاجر المحلية بالإضافة إلى معلومات مفيدة مثل مدى الازدحام في الوقت الحالي، ويمكن للمستخدم بسهولة الاتصال أو الحصول على الاتجاهات، بحسب "غوغل".وتكمن فكرة من "AI Mode" في تمكين المستخدمين من طرح أسئلة مفتوحة أو استكشافية، مثل مقارنة مزايا أنواع مختلفة من الألياف المستخدمة في صناعة سترة، أو أنواع الأدوات والمعدات التي يحتاجها مستخدم للبدء في هوايات معينة. بالإضافة إلى هذا، يمكن لـ"AI Mode" أيضًا تقديم مساعدة لاحقة، مثل توجيه المستخدم إلى متجر حيث يمكنه شراء السترة التي يحتاجها أو المستلزمات لهواياته المفضلة.وسيكون روبوت الدردشة "AI Mode" قادرًا على تذكر عمليات البحث السابقة للمستخدم والمعلومات التي قدمها لخ، مما يتيح للمستخدم الرجوع إلى الجلسات السابقة.(العربية)