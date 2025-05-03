نظارات ميتا الذكية.. خصوصية مُهددَة من أجل تحسين الذكاء الاصطناعي

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تواجه نظارات " " الذكية من ميتا أزمة خصوصية جديدة، بعدما أعلنت الشركة عن تغييرات في سياساتها تتيح لها الوصول إلى تسجيلات المستخدمين واستخدامها لتدريب أنظمتها القائمة على .ووفقًا لبيان رسمي من ميتا، دخلت السياسات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من أواخر نيسان 2025، وتشمل السماح للشركة بالوصول التلقائي إلى التسجيلات الصوتية المُلتقطة عبر النظارات عند استخدام كلمة التنبيه "Hey Meta".ورغم إمكانية تعطيل الميزة من الإعدادات، فإن تفعيلها افتراضيًا يثير مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية، خصوصًا مع إعلان ميتا أنها ستحتفظ بالتسجيلات لمدة تصل إلى 90 يومًا، حتى في حال تم تفعيلها عن طريق الخطأ، قبل حذفها تلقائيًا.وتقول الشركة إن الهدف من الاحتفاظ بهذه التسجيلات هو تحسين منتجاتها، مشيرة إلى أن عملية المراجعة تتم من خلال فريق مدرّب يعمل تحت "قواعد خصوصية صارمة"، وأنها تغير نبرة الصوت في التسجيلات لحماية هوية المستخدمين.لكن ميتا حذرت أيضًا من أن حذف أي تسجيل سيؤدي إلى إزالة المحادثة بالكامل، على غرار مسح سجل التصفح، وهو ما يحدّ من إمكانية استرجاع البيانات لاحقًا.وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه ميتا بتوسيع طرح نظاراتها الذكية في مزيد من ، من بينها في وقت لاحق من العام الجاري، وسط تصاعد الجدل بشأن انتهاك الخصوصية عبر الأجهزة القابلة للارتداء.وتنضم ميتا إلى قائمة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعزز من حضور الذكاء الاصطناعي على حساب بيانات المستخدمين، حيث سبقتها أمازون مؤخرًا بالإعلان عن تخزين تسجيلات "أليكسا" الصوتية على السحابة لتحسين أداء المساعد الصوتي.ويعيد هذا الجدل إلى الأذهان المخاوف السابقة من الخصوصية المرتبطة بمكبرات الصوت الذكية، وأجهزة التلفزيون، وحتى الهواتف، ليضاف الآن إلى القائمة فئة جديدة: النظارات الذكية. (اليوم السابع)