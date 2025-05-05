مخاوف من عمر بطارية "iPhone 17 Air" النحيف

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كشفت تقارير تقنية حديثة أن المخاوف المتعلقة بعمر بطارية هاتف " 17 Air" المنتظر من شركة "أبل" قد تكون مبررة، خاصة في ظل التصميم فائق النحافة الذي يتميز به الجهاز.ووفقًا لموقع The Information، فإن اختبارات داخلية أجرتها "أبل" أظهرت أن ما بين 60 إلى 70% فقط من هواتف "iPhone 17 Air" يمكنها الاستمرار في العمل طوال اليوم دون الحاجة إلى شحن، مقارنة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90% في طرازات آيفون الأخرى.ويُعزى هذا التراجع في الأداء إلى التصميم فائق النحافة للهاتف، والذي لا يتجاوز سُمكه 5.5 ملم، ما يحدّ من سعة البطارية التي يمكن تضمينها داخله، بحسب تقرير نقله موقع Digital Trends.وللتعامل مع هذه المشكلة، تخطط "أبل" لإطلاق ملحق اختياري على شكل غطاء بطارية، يمنح المستخدمين طاقة إضافية لتمديد وقت الاستخدام اليومي.وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى إمكانية اعتماد "أبل" على بطاريات من نوع كربيد السيليكون عوضًا عن بطاريات الليثيوم التقليدية، نظرًا لقدرتها على توفير كثافة طاقة أعلى في حجم أصغر، إلا أن التقرير الجديد لا يدعم هذا الاحتمال في الطراز النحيف المرتقب.وبحسب المعلومات، تخصص "أبل" حاليًا نحو 10% فقط من قدرتها الإنتاجية لطراز "iPhone 17 Air"، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بعد تقييم حجم الطلب الفعلي بعد الإطلاق. وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيكون منتجًا محدود الانتشار وموجّهًا لشريحة معينة من المستخدمين.ومن المقرر أن يُطرح "iPhone 17 Air" في شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب باقي هواتف سلسلة "iPhone 17"، بسعر يبدأ من 799 دولارًا. وسيتميز الهاتف الجديد بكاميرا خلفية واحدة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، مقارنة بـ8 غيغابايت في سلسلة " " الحالية.