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تكنولوجيا وعلوم

خبر غير سار لعشاف لعبة "GTA".. هذا ما قرّرته الشركة المُنتجة

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:58
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أعلنت شركة Rockstar Games رسميًا عن تأجيل موعد إصدار لعبة Grand Theft Auto VI إلى 26 Hdhv2026، في قرار شكّل صدمة لعشاق السلسلة حول العالم.

وقالت الشركة في بيان مقتضب: "نأسف لأن اللعبة ستصدر في وقتٍ متأخر عن المتوقع، لكننا ملتزمون بتقديم تجربة ترقى لتطلعات اللاعبين وتستحق الانتظار".
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ويُعد هذا التأجيل ضربة قاسية لعشاق اللعبة المنتظرين منذ أكثر من عقد على إصدار جديد من سلسلة GTA الشهيرة، خصوصًا بعد أن حصد المقطع الترويجي الأول للعبة، الذي صدر في كانون الاول 2023، أكثر من 250 مليون مشاهدة على youtube، مما جعله من أكثر المقاطع مشاهدة في تاريخ الألعاب.

ورغم ندرة التفاصيل الرسمية، تتجه الأنظار إلى مكالمة الأرباح المقبلة لشركة Take-Two، الشركة الأم لـRockstar، المقررة في 15 أيار المقبل، حيث من المتوقع الإعلان عن مستجدات تتعلق بمراحل تطوير اللعبة ومحتواها المحتمل.

وفي ظل غياب التحديثات، تتزايد الشائعات والتكهنات حول حجم العالم المفتوح، القصة، وتقنيات الرسومات الجديدة التي ستقدَّم في الإصدار المرتقب، والذي قد يصبح أكبر إطلاق في تاريخ صناعة الألعاب. (indy100)
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