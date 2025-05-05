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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تكشف خطوات جديدة لتطوير مساعدها الذكي
Lebanon 24
05-05-2025
|
12:05
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كشفت
غوغل
عن خطوات جديدة نحو تطوير مساعدها الذكي "
جيميني
"، الذي تستهدف من خلاله تقديم تجربة أكثر شخصية واستباقية وقوة في التعامل مع المستخدمين، ويبدأ ذلك من قدرة "جيميني" على الرجوع للمحادثات السابقة، وهي ميزة أعلنت عنها جوجل في فبراير لمستخدمي "جيميني المتقدم"، ومن المتوقع توسيعها قريبًا لتشمل المستخدمين المجانيين أيضًا.
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وتطمح غوغل إلى دمج "السياق الشخصي" المستمد من خدماتها المتعددة مثل "جيميل" و"صور جوجل" و"التقويم" و"
يوتيوب
" و"البحث"، لتقديم ردود أكثر دقة بناءً على سجل الاستخدام السابق.
وتوضح الشركة أن الاستفسارات مثل "أين أذهب في إجازتي
القادمة
؟" أو "ما الهواية المناسبة لي؟" ستكون من ضمن الأسئلة التي يستفيد فيها المستخدم من تخصيص الإجابات.
وفي الجانب الاستباقي، تقول جوجل إن "جيميني" سيبدأ قريبًا بتقديم اقتراحات وقرارات قبل أن يطلبها المستخدم، مما يقلل الحاجة إلى التوجيه المستمر ويمنح المستخدم وقتًا أكبر لما يهمه فعلاً.
أما من ناحية القوة، فتصف غوغل "جيميني 2.5 برو" بأنه النموذج
القادر
على تحويل الأفكار إلى أفعال بسهولة، بدعم من بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل معالجات "TPUs"، ما يمهد لعصر جديد من التجارب التفاعلية الذكية. (اليوم السابع)
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