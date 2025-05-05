غوغل تكشف خطوات جديدة لتطوير مساعدها الذكي

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كشفت عن خطوات جديدة نحو تطوير مساعدها الذكي " "، الذي تستهدف من خلاله تقديم تجربة أكثر شخصية واستباقية وقوة في التعامل مع المستخدمين، ويبدأ ذلك من قدرة "جيميني" على الرجوع للمحادثات السابقة، وهي ميزة أعلنت عنها جوجل في فبراير لمستخدمي "جيميني المتقدم"، ومن المتوقع توسيعها قريبًا لتشمل المستخدمين المجانيين أيضًا.وتطمح غوغل إلى دمج "السياق الشخصي" المستمد من خدماتها المتعددة مثل "جيميل" و"صور جوجل" و"التقويم" و" " و"البحث"، لتقديم ردود أكثر دقة بناءً على سجل الاستخدام السابق.وتوضح الشركة أن الاستفسارات مثل "أين أذهب في إجازتي ؟" أو "ما الهواية المناسبة لي؟" ستكون من ضمن الأسئلة التي يستفيد فيها المستخدم من تخصيص الإجابات.وفي الجانب الاستباقي، تقول جوجل إن "جيميني" سيبدأ قريبًا بتقديم اقتراحات وقرارات قبل أن يطلبها المستخدم، مما يقلل الحاجة إلى التوجيه المستمر ويمنح المستخدم وقتًا أكبر لما يهمه فعلاً.أما من ناحية القوة، فتصف غوغل "جيميني 2.5 برو" بأنه النموذج على تحويل الأفكار إلى أفعال بسهولة، بدعم من بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل معالجات "TPUs"، ما يمهد لعصر جديد من التجارب التفاعلية الذكية. (اليوم السابع)