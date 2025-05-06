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منوعات

في مشهد فلكي رائع.. السماء تتزين بعرض سماوي ساحر

Lebanon 24
06-05-2025 | 00:52
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في مشهد فلكي ساحر ينتظره عشاق السماء حول العالم، تبلغ زخة شهب إيتا الدلويات ذروتها الليلة، لتزين الأفق الجنوبي الشرقي بخطوط ضوئية لامعة مصدرها بقايا المذنب الأسطوري "هالي".

ويصف الخبراء هذه الظاهرة بـ"العرض السماوي الخارق للطبيعة"، حيث تخترق الشهب الغلاف الجوي في ساعات ما قبل فجر الثلاثاء، في مشهد يحاكي الألعاب النارية الطبيعية. ويبلغ معدل الرؤية في أفضل حالاته نحو 10 شهب في الساعة في نصف الكرة الشمالي، بينما يحظى سكان الجنوب بمعدل أعلى بفضل زاوية الرؤية المثالية.

وتنطلق الشهب من كوكبة الدلو، وتحديدًا من نقطة إشعاع قرب النجم اللامع "سعد الأخبية"، ما يمنح المشاهدين فرصة فريدة للتواصل البصري مع بقايا مذنب "هالي"، رغم أنه لن يقترب مجددًا من الأرض قبل عام 2061.

ويُنصح المراقبون باختيار موقع بعيد عن أضواء المدن، وترك أعينهم تتأقلم مع الظلام لمدة نصف ساعة للاستمتاع بالتفاصيل الدقيقة لهذا العرض الكوني المدهش.

كل عام، وخلال هذه الفترة، تمر الأرض عبر سحابة الغبار التي تركها المذنب الشهير في مداره الطويل حول الشمس. وما أن تدخل هذه الجزيئات الدقيقة الغلاف الجوي بسرعات عالية، حتى تحترق لتصنع عرضًا من الشهب يذكرنا بعظمة الكون واتساعه. (روسيا اليوم)

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