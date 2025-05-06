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تكنولوجيا وعلوم

تسريب من غوغل يكشف التصميم الجديد لنظام أندرويد

Lebanon 24
06-05-2025 | 06:00
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كشفت غوغل عن طريق الخطأ عن التصميم الجديد لنظام أندرويد، الذي يحمل اسم Material 3 Expressive، وذلك من خلال منشور نُشر عبر مدونتها الرسمية ثم حُذف لاحقًا.
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ووصفت غوغل هذا التحديث بأنه “الأكثر خضوعًا للبحث والتجربة حتى الآن”، مشيرةً إلى أنه يهدف إلى جعل واجهة النظام أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، فقد طوّرت الشركة التصميم الجديد بعد إجراء 46 جولة من التجارب شارك فيها أكثر من 18 ألف مستخدم، ركزت خلالها على استخدام اللون، والشكل، والحجم، والحركة لتعزيز تجربة الاستخدام.

وشملت الأبحاث دراسة أماكن تركيز المستخدمين في أثناء التفاعل مع التصميم، وردود أفعالهم تجاه أنماط العرض المختلفة، وسرعة فهمهم العناصر البصرية.

واختبرت غوغل عناصر محددة مثل مؤشرات التقدم ومدى تأثير حجم الأزرار في سرعة الاستجابة دون التأثير في بقية المكونات.

وتقول غوغل إن التصميم الجديد ساعد المستخدمين في العثور على العناصر الأساسية داخل الواجهة بسرعة تزيد بأربعة أضعاف مقارنةً بتصميم Material 3 الحالي، كما أظهر أنه يُسهم في تقليص الفجوة بين المستخدمين من مختلف الفئات العمرية، إذ تمكن المستخدمون فوق سن 45 من التفاعل مع العناصر بالسرعة ذاتها التي أظهرها المستخدمون الأصغر سنًا.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تتزايد فيه التقارير حول تغييرات أوسع تخطط لها غوغل في واجهة أندرويد، ومنها رموز جديدة لشريط الحالة، وخط جديد للساعة، وتعديلات على قائمة الإعدادات السريعة، كما ظهرت تسريبات تشير إلى إعادة تصميم تطبيق الساعة “Google Clock” بما يتماشى مع الهوية البصرية الجديدة.

يُذكر أن تصميم Material 3 Expressive سيُخصص له جلسة ضمن فعاليات مؤتمر Google I/O المرتقب هذا الشهر.
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