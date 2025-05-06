Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تُحدّث تطبيق "Move to iOS" في أندرويد لتحسين نقل البيانات إلى آيفون

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1356501-638821314233212143.jpg
Doc-P-1356501-638821314233212143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أطلقت آبل تحديثًا جديدًا لتطبيق Move to iOS المخصص لمستخدمي أندرويد، بهدف تسهيل عملية الانتقال وتسريعها من أجهزة أندرويد إلى هواتف آيفون، ويتيح هذا التطبيق نقل البيانات والمحتوى الشخصي مثل جهات الاتصال والرسائل بسهولة دون فقدانها.
Advertisement

ويُقدّم التحديث الأخير تحسينات ملحوظة في أداء نقل البيانات عبر الكابل، إذ أصبح بإمكان المستخدمين نقل بياناتهم بنحو أسرع عند استخدام كابل USB-C أو كابل “USB-C إلى Lightning” لتوصيل الهاتفين مباشرةً، كما يعرض التطبيق الآن نصائح مُخصصة حول استخدام نظام iOS في أثناء عملية النقل لتسهيل التأقلم مع النظام الجديد.

وأشارت آبل إلى أن تسجيلات الصوت الموجودة في أجهزة أندرويد باتت تُنقل تلقائيًا إلى تطبيق “المذكرات الصوتية” أو تطبيق “الملفات” في آيفون، وذلك وفقًا لتنسيق الملف الصوتي.

وأصبح التطبيق يدعم نقل سجل المكالمات وتسميات شرائح الاتصال المزدوجة (Dual SIM)، بالإضافة إلى دعم لغات محلية جديدة في الهند.

يُذكر أن تطبيق Move to iOS متوفر للتنزيل مجانًا عبر متجر جوجل بلاي، وهو يُعد الوسيلة الرسمية التي تقدمها آبل لمساعدة مستخدمي أندرويد في الانتقال إلى آيفون دون تعقيدات.

وتُظهر هذه التحديثات حرص آبل المتزايد على تبسيط تجربة الانتقال إلى نظام iOS، في ظل احتدام المنافسة مع الشركات المصنّعة لهواتف أندرويد. وتُعد هذه التحسينات جزءًا من إستراتيجية آبل لجذب مزيد من المستخدمين إلى نظامها المغلق، الذي يركّز على التكامل بين أجهزته وخدماته.
مواضيع ذات صلة
أبل تطرح تطبيقا جديدا لتحسين خرائطها لمستخدمي أيفون
lebanon 24
06/05/2025 17:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحديث iOS الجديد.. مشكلات في هواتف آيفون
lebanon 24
06/05/2025 17:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تستعد للكشف عن أضخم تحديث لنظام iOS منذ سنوات
lebanon 24
06/05/2025 17:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأنحف في تاريخ آبل؟ تسريبات جديدة حول "آيفون 17" (صورة)
lebanon 24
06/05/2025 17:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2025-05-06
05:37 | 2025-05-06
03:45 | 2025-05-06
00:52 | 2025-05-06
23:00 | 2025-05-05
15:00 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24