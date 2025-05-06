آبل تُحدّث تطبيق "Move to iOS" في أندرويد لتحسين نقل البيانات إلى آيفون

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أطلقت آبل تحديثًا جديدًا لتطبيق Move to iOS المخصص لمستخدمي أندرويد، بهدف تسهيل عملية الانتقال وتسريعها من أجهزة أندرويد إلى هواتف آيفون، ويتيح هذا التطبيق نقل البيانات والمحتوى الشخصي مثل جهات الاتصال والرسائل بسهولة دون فقدانها.ويُقدّم التحديث الأخير تحسينات ملحوظة في أداء نقل البيانات عبر الكابل، إذ أصبح بإمكان المستخدمين نقل بياناتهم بنحو أسرع عند استخدام كابل USB-C أو كابل “USB-C إلى Lightning” لتوصيل الهاتفين مباشرةً، كما يعرض التطبيق الآن نصائح مُخصصة حول استخدام نظام iOS في أثناء عملية النقل لتسهيل التأقلم مع .وأشارت آبل إلى أن تسجيلات الصوت الموجودة في أجهزة أندرويد باتت تُنقل تلقائيًا إلى تطبيق “المذكرات الصوتية” أو تطبيق “الملفات” في آيفون، وذلك وفقًا لتنسيق الملف الصوتي.وأصبح التطبيق يدعم نقل سجل المكالمات وتسميات شرائح الاتصال المزدوجة (Dual SIM)، بالإضافة إلى دعم لغات محلية جديدة في .يُذكر أن تطبيق Move to iOS متوفر للتنزيل مجانًا عبر ، وهو يُعد الوسيلة الرسمية التي تقدمها آبل لمساعدة مستخدمي أندرويد في الانتقال إلى آيفون دون تعقيدات.وتُظهر هذه التحديثات حرص آبل المتزايد على تبسيط تجربة الانتقال إلى نظام iOS، في ظل احتدام المنافسة مع الشركات المصنّعة لهواتف أندرويد. وتُعد هذه التحسينات جزءًا من إستراتيجية آبل لجذب مزيد من المستخدمين إلى نظامها المغلق، الذي يركّز على التكامل بين أجهزته وخدماته.