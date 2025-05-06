Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لهذا السبب.. تطبيق تيمو الصيني يوقف شحن منتجاته إلى واشنطن

Lebanon 24
06-05-2025 | 12:17
A-
A+

Doc-P-1356665-638821560236265856.jpg
Doc-P-1356665-638821560236265856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت شركة تيمو الصينية للتجزئة شحن المنتجات من الصين إلى الولايات المتحدة، غيّرت تيمو استراتيجيتها في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.
Advertisement

بموجب أمر تنفيذي، أنهى الرئيس دونالد ترامب ما يُسمى بقاعدة "الحد الأدنى"، التي كانت تسمح بدخول البضائع التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل إلى البلاد دون رسوم جمركية.

كما زاد الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بأكثر من 100%، مما أجبر شركات صينية مثل شي إن وشركات أمريكية عملاقة مثل أمازون على تعديل خططها ورفع الأسعار.

وأفادت قناة سي إن بي سي، أن تيمو تأثرت أيضًا، حيث شهد المتسوقون الأمريكيون "رسوم استيراد" تتراوح بين 130% و150% مضافة إلى فواتيرهم.

ومع ذلك، لم تعد الشركة تشحن البضائع مباشرة من الصين إلى الولايات المتحدة.

وبدلاً من ذلك، تعرض فقط قوائم المنتجات المتوفرة في المستودعات الأمريكية، بينما تُدرج البضائع المشحونة من الصين على أنها غير متوفرة.

كما صرح متحدث باسم تيمو في بيان: "لا تزال أسعار تيمو للمستهلكين الأمريكيين دون تغيير مع انتقال المنصة إلى نموذج التوزيع المحلي".

وأضاف: "يتولى بائعون محليون الآن جميع المبيعات في الولايات المتحدة، مع تلبية الطلبات من داخل البلاد".

وأضاف المتحدث أن الشركة تعمل بنشاط على استقطاب بائعين أمريكيين للانضمام إلى المنصة"، وأن خطوتها الأخيرة مصممة لمساعدة التجار المحليين على الوصول إلى المزيد من العملاء وتنمية أعمالهم. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفرنسي: من السذاجة الاعتقاد بأنه يمكننا ببساطة استبدال المنتجات الأميركية بالمنتجات الصينية
lebanon 24
07/05/2025 00:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: تطبيق DeepSeek الصيني نقل بيانات مستخدمين دون موافقتهم
lebanon 24
07/05/2025 00:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: إدارة ترمب تدرس تقييد وصول الأميركيين إلى تطبيق DeepSeek الصيني
lebanon 24
07/05/2025 00:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: لن نسمح بإغراق أسواقنا بالمنتجات الصينية نتيجة حرب الرسوم
lebanon 24
07/05/2025 00:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:10 | 2025-05-06
08:00 | 2025-05-06
06:00 | 2025-05-06
05:37 | 2025-05-06
03:45 | 2025-05-06
00:52 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24