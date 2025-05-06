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تكنولوجيا وعلوم

مركبة فضائية ستسقط من السماء.. والمملكة المتحدة مهددة!

Lebanon 24
06-05-2025 | 16:10
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يتوقع العلماء، أن جزءًا يزن 500 كيلوغرام  من قمر كوزموس 482 الصناعي قد يصطدم بكوكبنا فى أى وقت بين 9 و13 أيار، وكشف عالم فلك عن المكان الذى قد تسقط فيه هذه القطعة الضخمة من الحطام الفضائى، وهو المملكة المتحدة.
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، يتوقع الدكتور ماركو لانجبروك، عالم الفلك وتتبع الأقمار الصناعية فى جامعة دلفت للتكنولوجيا، أن القمر الصناعي سيسقط بين خطى العرض 52 درجة شمالًا و52 درجة جنوبًا، وهذا يعنى أن أى مكان فى المملكة المتحدة جنوب كامبريدج أو إسبويتش أو ميلتون كينز معرض لخطر الاصطدام.
كما أنه فى حال اصطدامه بمنطقة مأهولة بالسكان، يحذر الدكتور لانجبروك من أن القمر الصناعى الخارج عن السيطرة قد يكون مميتًا.

أطلق الاتحاد السوفيتى مسبار كوزموس 482 عام 1972 لجمع معلومات عن كوكب الزهرة، ومع ذلك، بعد عطل فى المحرك، لم يخرج المسبار من مدار الأرض، وتحطم إلى أربعة أجزاء.

يعتقد العلماء، أن الجسم الذى يتجه نحو الأرض بسرعة 17,000 ميل في الساعة هو وحدة هبوط كوزموس 482، وهي القطعة المفقودة الأخيرة من المسبار.

ومع أنه من السابق لأوانه التنبؤ بموقع هبوطه الدقيق، يعتقد الدكتور لانجبروك أنه سيهبط ضمن 52 درجة شمال أو جنوب خط الاستواء، ومن المرجح أن يتغير مكان هبوط المركبة بدقة حتى يوم الهبوط بسبب تأثير الطقس الشمسي الذي قد يدفعها بعيدًا عن مسارها.

(اليوم السابع)
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