Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

وزارة العدل الأميركية تطالب غوغل ببيع منصاتها الإعلانية

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1356913-638822094328309449.jpg
Doc-P-1356913-638822094328309449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالبت وزارة العدل الأميركية شركة غوغل ببيع منصة AdX (Ad Exchange)، التي تتيح للناشرين بيع المساحات الإعلانية غير المُستخدمة في الوقت الفعلي، إلى جانب منصة Google Ad Manager، المعروفة سابقًا باسم DoubleClick for Publishers.
Advertisement

وتقول وزارة العدل إن هاتين المنصتين تقوضان المنافسة وتكرّسان سيطرة غوغل على سوق الإعلانات. كما جددت الوزارة مطالبتها بفصل متصفح كروم عن الشركة، استنادًا إلى حكم منفصل خلُص إلى أن غوغل تحتكر سوق محركات البحث.

ومن جانبها، أبدت غوغل رفضها فكرة التخلي عن منتجاتها الإعلانية، وأعلنت عزمها استئناف الحكم المتعلق بمنصتها الإعلانية Google Ad Manager.

وقدمت الشركة مقترحًا تقول إنه "يعالج تمامًا" ما ورد في الحكم القضائي، ومنه السماح لخوادم الإعلانات الخاصة بالمنافسين بتقديم عروض آنية عبر منصة AdX، وتمكين الناشرين من تحديد أسعار دنيا مختلفة لكل مزايد.

وجاء في بيان صادر عن غوغل قولها: “إن وزارة العدل تسعى إلى فرض حلول تتجاوز بكثير نطاق الحكم الضيق الصادر عن المحكمة، عبر إجبارنا على التخلي عن Google Ad Manager”، مضيفة أن هذا الإجراء “يهدد بتقويض أداة يعتمد عليها المعلنون للتواصل مع الناشرين والوصول الفعّال إلى جمهورهم”.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد كثّفت جهودها حديثًا لمحاسبة شركات التقنية الكبرى على ممارسات احتكارية في مجالات متعددة، في إطار مساعٍ إلى إعادة التوازن إلى بيئة السوق الرقمية، كما دخلت في مواجهة أخرى موازية مع شركة ميتا.
مواضيع ذات صلة
وزارة العدل الأميركية: متعاقد سابق مع إدارة الطيران الفيدرالية يقر بالذنب بتهمة العمل كعميل للحكومة الإيرانية
lebanon 24
07/05/2025 13:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. حملة لإزالة الصور واليافطات الإعلانية العشوائية
lebanon 24
07/05/2025 13:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية: حكم بالسجن ٨٤ شهراً على محلّل استخبارات سابق بتهمة بيع معلومات حساسة لشخص مرتبط بالصين
lebanon 24
07/05/2025 13:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب اطلع من نصار على تطلعات وزارة العدل
lebanon 24
07/05/2025 13:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:51 | 2025-05-07
00:00 | 2025-05-07
23:00 | 2025-05-06
16:10 | 2025-05-06
12:17 | 2025-05-06
08:00 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24