حاسوب Surface Laptop... مايكروسوفت تكشف عن جديدها

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أعلنت شركة الحاسوب المحمول الجديد Surface Laptop بقياس قدره 13 إنشًا، وهو يتميز بحجمه الصغير وسعره الميسور، ليكون خيارًا أكثر قابلية للحمل ضمن فئة حواسيب Copilot+ PC.ويأتي الجهاز بمعالج Snapdragon X Plus، وتصفه الشركة بأنه "أنحف حاسوب من فئة Surface Laptop وأخفها على الإطلاق".ويختلف هذا الإصدار عن Surface Laptop 7 الذي يحمل شاشة قياسها 13.8 إنشًا، إذ يقدم تصميمًا أكثر نحافة وخفة، بفضل هيكل مصنوع من الألمنيوم المؤكسد.ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon X Plus ثماني النوى، إلى جانب وحدة معالجة عصبية NPU متطورة لتشغيل مزايا في نظام 11.وتقول مايكروسوفت إن الجهاز يقدم أداءً أسرع بنسبة قدرها 50% مقارنة بحاسوب Surface Laptop 5، كما يتفوق على حاسوب MacBook Air M3 من ناحية الأداء.ومع أن المعالج لا يُعد أقوى معالج في فئته، فإن حاسوب Surface Laptop الجديد يعوض ذلك من خلال أداء البطارية، إذ تقول مايكروسوفت إنه يوفر أطول عمر بطارية في تاريخ أجهزة Surface، مع قدرة تشغيل تصل إلى 23 ساعة من الفيديو أو 16 ساعة من تصفح الإنترنت.وتأتي الشاشة بدقة قدرها Full HD (1920 × 1280 بكسلًا) وبمعدل تحديث قدره 60 هرتزًا فقط، كما تقتصر الذاكرة العشوائية على 16 جيجابايت، وتتوافر خيارات التخزين بسعة قدرها 256 أو 512 جيغابايت من نوع UFS، وليس SSD.واستغنت الشركة عن كاميرا الأشعة تحت الحمراء الخاصة بتسجيل الدخول عبر Hello، ووضعت محلها مستشعر بصمة مدمجًا في زر التشغيل.ويحتفظ الجهاز بلوحة مفاتيح مضيئة ولوحة تتبع لمسية (haptic)، ويأتي مع الشاحن داخل العلبة، على عكس ما حدث مع جهاز Surface Pro الجديد الذي يأتي بكابل USB-C فقط.ويتضمن الجهاز منفذي USB 3.2 من نوع Type-C مع دعم لإخراج الفيديو بدقة قدرها 4K، ومنفذ USB 3.1 من نوع A، إضافةً إلى منفذ السماعات 3.5 ملم، في حين يغيب منفذ Surface Connect كما هو الحال في جهاز Surface Pro الجديد.يُذكر أن Surface Laptop الجديد أصبح متاحًا الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 900 دولارٍ للإصدار الأساسي بسعة التخزين البالغ قدرها 256 جيغابايت.