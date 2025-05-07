شركة "ميسترال" تكشف عن نموذجها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة "ميسترال" الناشئة في مجال عن إطلاق نموذجها الجديد "Mistral Medium 3"، الذي يهدف لتحقيق أداء عالٍ مع كفاءة في التكلفة، مما يتيح له منافسة النماذج الأكثر تكلفة في السوق. يتم تقديم النموذج عبر واجهة برمجة التطبيقات بسعر 0.40 دولار لكل مليون رمز إدخال، و20.80 دولار لكل مليون رمز إخراج.النموذج الجديد يحقق أداء يعادل أو يتفوق على نماذج مثل "Claude Sonnet 3.7" من "أنثروبيك"، و"LLaMA 4 " من "ميتا"، ويُعد مناسبًا لمهام البرمجة والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM). كما يُستخدم حاليًا في قطاعات مثل والطاقة والرعاية الصحية في تطبيقات مثل أتمتة سير العمل وتحليل البيانات وخدمة العملاء.ويتوفر "Mistral Medium 3" عبر منصة Amazon SageMaker، مع خطط للتوسع لاحقًا على منصات مثل AI Foundry وGoogle Vertex AI. تأسست شركة "ميسترال" في 2023، وجمعت تمويلًا يتجاوز مليار ، ولديها عملاء بارزون مثل وAXA وMirakl.وتعد الشركة بإطلاق نموذج أكبر وأكثر قوة في القريب، مما يساهم في تعزيز مكانتها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي. (العربية)