Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة "ميسترال" تكشف عن نموذجها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1357130-638822371044204850.jpg
Doc-P-1357130-638822371044204850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "ميسترال" الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن إطلاق نموذجها الجديد "Mistral Medium 3"، الذي يهدف لتحقيق أداء عالٍ مع كفاءة في التكلفة، مما يتيح له منافسة النماذج الأكثر تكلفة في السوق. يتم تقديم النموذج عبر واجهة برمجة التطبيقات بسعر 0.40 دولار لكل مليون رمز إدخال، و20.80 دولار لكل مليون رمز إخراج.
Advertisement

النموذج الجديد يحقق أداء يعادل أو يتفوق على نماذج مثل "Claude Sonnet 3.7" من "أنثروبيك"، و"LLaMA 4 maverick" من "ميتا"، ويُعد مناسبًا لمهام البرمجة والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM). كما يُستخدم حاليًا في قطاعات مثل الخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية في تطبيقات مثل أتمتة سير العمل وتحليل البيانات وخدمة العملاء.

ويتوفر "Mistral Medium 3" عبر منصة Amazon SageMaker، مع خطط للتوسع لاحقًا على منصات مثل microsoft azure AI Foundry وGoogle Vertex AI. تأسست شركة "ميسترال" في 2023، وجمعت تمويلًا يتجاوز مليار يورو، ولديها عملاء بارزون مثل bnp paribas وAXA وMirakl.

وتعد الشركة بإطلاق نموذج أكبر وأكثر قوة في المستقبل القريب، مما يساهم في تعزيز مكانتها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي. (العربية)
مواضيع ذات صلة
شركة OpenAI تطلق نموذجها الأحدث للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
08/05/2025 00:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة OpenAI تطلق نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
08/05/2025 00:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين تدعم شركة الذكاء الاصطناعي "مانوس" سعيًا لإيجاد "ديب سيك" التالية
lebanon 24
08/05/2025 00:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: اعتماد إسرائيل الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري أدى لأخطاء
lebanon 24
08/05/2025 00:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:30 | 2025-05-07
13:00 | 2025-05-07
08:41 | 2025-05-07
04:51 | 2025-05-07
03:06 | 2025-05-07
00:00 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24