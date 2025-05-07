20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
شركة "ميسترال" تكشف عن نموذجها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
07-05-2025
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "ميسترال"
الفرنسية
الناشئة في مجال
الذكاء الاصطناعي
عن إطلاق نموذجها الجديد "Mistral Medium 3"، الذي يهدف لتحقيق أداء عالٍ مع كفاءة في التكلفة، مما يتيح له منافسة النماذج الأكثر تكلفة في السوق. يتم تقديم النموذج عبر واجهة برمجة التطبيقات بسعر 0.40 دولار لكل مليون رمز إدخال، و20.80 دولار لكل مليون رمز إخراج.
Advertisement
النموذج الجديد يحقق أداء يعادل أو يتفوق على نماذج مثل "Claude Sonnet 3.7" من "أنثروبيك"، و"LLaMA 4
maverick
" من "ميتا"، ويُعد مناسبًا لمهام البرمجة والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM). كما يُستخدم حاليًا في قطاعات مثل
الخدمات المالية
والطاقة والرعاية الصحية في تطبيقات مثل أتمتة سير العمل وتحليل البيانات وخدمة العملاء.
ويتوفر "Mistral Medium 3" عبر منصة Amazon SageMaker، مع خطط للتوسع لاحقًا على منصات مثل
microsoft
azure
AI Foundry وGoogle Vertex AI. تأسست شركة "ميسترال" في 2023، وجمعت تمويلًا يتجاوز مليار
يورو
، ولديها عملاء بارزون مثل
bnp paribas
وAXA وMirakl.
وتعد الشركة بإطلاق نموذج أكبر وأكثر قوة في
المستقبل
القريب، مما يساهم في تعزيز مكانتها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي. (العربية)
مواضيع ذات صلة
شركة OpenAI تطلق نموذجها الأحدث للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
شركة OpenAI تطلق نموذجها الأحدث للذكاء الاصطناعي
08/05/2025 00:36:22
08/05/2025 00:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة OpenAI تطلق نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
شركة OpenAI تطلق نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي
08/05/2025 00:36:22
08/05/2025 00:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بكين تدعم شركة الذكاء الاصطناعي "مانوس" سعيًا لإيجاد "ديب سيك" التالية
Lebanon 24
بكين تدعم شركة الذكاء الاصطناعي "مانوس" سعيًا لإيجاد "ديب سيك" التالية
08/05/2025 00:36:22
08/05/2025 00:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: اعتماد إسرائيل الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري أدى لأخطاء
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: اعتماد إسرائيل الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري أدى لأخطاء
08/05/2025 00:36:22
08/05/2025 00:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حكم يلزم شركة تجسس بسداد 167 مليون دولار لتطبيق "واتساب"
Lebanon 24
حكم يلزم شركة تجسس بسداد 167 مليون دولار لتطبيق "واتساب"
15:30 | 2025-05-07
07/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مارك زوكربيرغ يسخر من رئيس آبل
Lebanon 24
مارك زوكربيرغ يسخر من رئيس آبل
13:00 | 2025-05-07
07/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تحذر 1.8 مليار مستخدم.. ما القصة؟
Lebanon 24
"غوغل" تحذر 1.8 مليار مستخدم.. ما القصة؟
08:41 | 2025-05-07
07/05/2025 08:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسوب Surface Laptop... مايكروسوفت تكشف عن جديدها
Lebanon 24
حاسوب Surface Laptop... مايكروسوفت تكشف عن جديدها
04:51 | 2025-05-07
07/05/2025 04:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية تطالب غوغل ببيع منصاتها الإعلانية
Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية تطالب غوغل ببيع منصاتها الإعلانية
03:06 | 2025-05-07
07/05/2025 03:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب "فتحة" فستانها .. جورجينا رودريغيز تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "فتحة" فستانها .. جورجينا رودريغيز تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
02:47 | 2025-05-07
07/05/2025 02:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على كرسي متحرك ولم يغادر منزله منذ عامين.. هذا ما حلّ بهذا الفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
على كرسي متحرك ولم يغادر منزله منذ عامين.. هذا ما حلّ بهذا الفنان الشهير (صورة)
03:16 | 2025-05-07
07/05/2025 03:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"كتير اوفر بوتكس كانت أحلى".. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها بملامح مختلفة كليًا (فيديو)
Lebanon 24
"كتير اوفر بوتكس كانت أحلى".. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها بملامح مختلفة كليًا (فيديو)
23:00 | 2025-05-06
06/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله
03:38 | 2025-05-07
07/05/2025 03:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
Lebanon 24
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
08:33 | 2025-05-07
07/05/2025 08:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:30 | 2025-05-07
حكم يلزم شركة تجسس بسداد 167 مليون دولار لتطبيق "واتساب"
13:00 | 2025-05-07
مارك زوكربيرغ يسخر من رئيس آبل
08:41 | 2025-05-07
"غوغل" تحذر 1.8 مليار مستخدم.. ما القصة؟
04:51 | 2025-05-07
حاسوب Surface Laptop... مايكروسوفت تكشف عن جديدها
03:06 | 2025-05-07
وزارة العدل الأميركية تطالب غوغل ببيع منصاتها الإعلانية
00:00 | 2025-05-07
العلماء يكتشفون أوجه تشابه جديدة بين المريخ والأرض
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
08/05/2025 00:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
08/05/2025 00:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
08/05/2025 00:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24