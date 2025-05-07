مارك زوكربيرغ يسخر من رئيس آبل

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استغل ، ، وجوده على منصة جلسات سترايب 2025، لتوضيح التباين الحاد بين آبل وجوجل، في ظلّ تدقيق متزايد من قِبَل عمالقة التكنولوجيا بشأن قواعد سوق التطبيقات.وفي حديثه مع الرئيس التنفيذي لشركة سترايب، ، أشار زوكربيرج إلى أحدث انتكاسة قانونية لشركة آبل في ، بعد قرار المحكمة الأخير الذي أجبر شركة آبل على تخفيف قيود .وأجاب زوكربيرج: "لقد مرّ تيم بأسبوع عصيب"، في إشارة إلى ، الرئيس التنفيذي لشركة آبل. .مع أن تعليق زوكربيرج قد يبدو ساخرًا، إلا أنه أبرز التوتر المستمر بين آبل وشركات التكنولوجيا الأخرى بشأن السيطرة على المنصات.ولطالما انتقدت ميتا ومطورون آخرون نظام آبل المغلق، وخاصةً قيوده على البديلة والعمولات على عمليات الشراء داخل التطبيق.وتُحاكي سخرية رئيس سخرية تيم كوك التي تعود إلى سنوات، والذي قال ذات مرة خلال جلسات الاستماع في الكونجرس بشأن خصوصية : "لن أكون في هذا الموقف"، عندما سُئل عن رد فعله لو كان زوكربيرج.اشتدت المنافسة بين Apple وMeta في السنوات الأخيرة، لا سيما مع طرح Apple ميزات خصوصية أثرت على عائدات إعلانات Meta، وفي الوقت نفسه، لا تزال سياسات Apple المتعلقة بمتجر التطبيقات تُشكل تحديًا قانونيًا وتنظيميًا محوريًا على الصعيد العالمي.بالنسبة لـ ، يُعد تخفيف Apple لقواعد الشراء داخل التطبيق خبرًا سارًا، حيث تُشجع شركة الدفع المطورين بنشاط على استخدام أدواتها لمعالجة المعاملات خارج التطبيق، بعد أن أصبحت Apple مُلزمة بالسماح بروابط لمنصات الدفع الخارجية دون تقاضي عمولة.بينما كان زوكربيرج على استعداد للإشادة بجوجل، تجدر الإشارة إلى أن شركة Epic Games تواصل تحدي كلٍّ من آبل وجوجل أمام المحاكم بشأن ما تصفه بممارساتٍ مُناهضةٍ للمنافسة و قد يكون الفرق في انفتاح السوق فرقًا في الدرجة لا في الجوهر.