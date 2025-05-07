Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

حكم يلزم شركة تجسس بسداد 167 مليون دولار لتطبيق "واتساب"

Lebanon 24
07-05-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1357158-638822419099836376.jpg
Doc-P-1357158-638822419099836376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ستُضطر شركة nso group، المُصنِّعة لبرامج التجسس، إلى دفع أكثر من 167 مليون دولار كتعويضات لشركة WhatsApp بسبب حملة اختراق عام 2019، التي استهدفت أكثر من 1400 مستخدم.
Advertisement


وبعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات، قضت هيئة محلفين يوم الثلاثاء بإلزام NSO Group بدفع 167,254,000 دولار كتعويضات عقابية وحوالي 444,719 دولارًا كتعويضات.
يُعد هذا انتصارًا قانونيًا كبيرًا لشركة واتساب، التي طالبت بتعويضات تجاوزت 400 ألف دولار أمريكي، بناءً على الوقت الذي خصصه موظفوها لمعالجة الهجمات والتحقيق فيها وتقديم حلول لسد الثغرة الأمنية التي أساءت مجموعة NSO استغلالها،

بالإضافة إلى تعويضات عقابية غير محددة، وصرح المتحدث باسم واتساب، زيد السواح، في بيان: "لقد حققت قضيتنا القضائية تاريخًا بأول انتصار ضد برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع".

وأضاف السواح أن الحكم "يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع".

و يُعد قرار هيئة المحلفين بإجبار شركة NSO، وهي شركة أجنبية  تُتاجر ببرامج التجسس، على دفع تعويضات، رادعًا حاسمًا لهذه الصناعة الخبيثة ضد أعمالها غير القانونية التي تستهدف الشركات الأمريكية وخصوصية وأمن الأشخاص الذين نخدمهم".

وقد  أبقى جيل لاينر، المتحدث باسم مجموعة NSO، الباب مفتوحًا للاستئناف، وقال لاينر في بيان: "سندرس تفاصيل الحكم بعناية ونتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إضافية والاستئناف". (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
3 مليار مستخدم شهرياً لتطبيق "واتساب"
lebanon 24
08/05/2025 00:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تُطلق خطوة تقنية جديدة في تطبيق "واتساب"
lebanon 24
08/05/2025 00:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تحذر من ثغرة أمنية في تطبيق "واتساب" على ويندوز!
lebanon 24
08/05/2025 00:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رسوم تراكب الجمركية تُكلّف "آبل" 900 مليون دولار
lebanon 24
08/05/2025 00:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:00 | 2025-05-07
10:48 | 2025-05-07
08:41 | 2025-05-07
04:51 | 2025-05-07
03:06 | 2025-05-07
00:00 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24