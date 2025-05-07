حكم يلزم شركة تجسس بسداد 167 مليون دولار لتطبيق "واتساب"

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ستُضطر شركة ، المُصنِّعة لبرامج التجسس، إلى دفع أكثر من 167 مليون دولار كتعويضات لشركة WhatsApp بسبب حملة اختراق عام 2019، التي استهدفت أكثر من 1400 مستخدم.وبعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات، قضت هيئة محلفين يوم الثلاثاء بإلزام NSO Group بدفع 167,254,000 دولار كتعويضات عقابية وحوالي 444,719 دولارًا كتعويضات.يُعد هذا انتصارًا قانونيًا كبيرًا لشركة ، التي طالبت بتعويضات تجاوزت 400 ألف ، بناءً على الوقت الذي خصصه موظفوها لمعالجة الهجمات والتحقيق فيها وتقديم حلول لسد الثغرة الأمنية التي أساءت مجموعة NSO استغلالها،بالإضافة إلى تعويضات عقابية غير محددة، وصرح المتحدث باسم واتساب، زيد السواح، في بيان: "لقد حققت قضيتنا القضائية تاريخًا بأول انتصار ضد برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع".وأضاف السواح أن الحكم "يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع".و يُعد قرار هيئة المحلفين بإجبار شركة NSO، وهي شركة أجنبية تُتاجر ببرامج التجسس، على دفع تعويضات، رادعًا حاسمًا لهذه الصناعة الخبيثة ضد أعمالها غير القانونية التي تستهدف الشركات وخصوصية وأمن الأشخاص الذين نخدمهم".وقد أبقى جيل لاينر، المتحدث باسم مجموعة NSO، الباب مفتوحًا للاستئناف، وقال لاينر في بيان: "سندرس تفاصيل الحكم بعناية ونتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إضافية والاستئناف". (اليوم السابع)