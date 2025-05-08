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تكنولوجيا وعلوم
من Honor.. منافس جديد في عالم الحواسب اللوحية
Lebanon 24
08-05-2025
|
01:00
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بدأت Honor بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي جهّز بمواصفات تجعله منافسا قويا في عالم الأجهزة الذكية المحمولة.
وحصل حاسب Honor Tablet GT على هيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، أبعاده (259.1/176/6.1) ملم، وزنه 480 غ، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
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شاشة أتت IPS LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 291 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الحاسب بنظام "أندرويد_15" مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Mediatek Dimensity 8350، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
حصل الجهاز على منفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات
bluetooth
5.2 لنقل البيانات والاقتران بالأجهزة الأخرى، وزوّد ببطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.
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