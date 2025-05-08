من Honor.. منافس جديد في عالم الحواسب اللوحية

بدأت Honor بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي جهّز بمواصفات تجعله منافسا قويا في عالم الأجهزة الذكية المحمولة.



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شاشة أتت IPS LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 291 بيكسل/الإنش تقريبا. وحصل حاسب Honor Tablet GT على هيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، أبعاده (259.1/176/6.1) ملم، وزنه 480 غ، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.شاشة أتت IPS LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 291 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الحاسب بنظام "أندرويد_15" مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Mediatek Dimensity 8350، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.



حصل الجهاز على منفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات 5.2 لنقل البيانات والاقتران بالأجهزة الأخرى، وزوّد ببطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.