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تكنولوجيا وعلوم

إليكم أبرز مواصفات Galaxy Z Flip7 FE المنتظر

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بهاتف galaxy Z Flip7 FE القابل للطي، والذي ستطرحه سامسونغ بسعر منافس.
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وتبعا للتسريبات فإن الهاتف حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، أبعاده (165.1/71.9/6.9) ملم، وزنه 187 غ، وحصل على منفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشته الأساسية أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2600 شمعة/م. وشاشاته الخارجية جاءت Super AMOLED بمقاس 3.4 بوصة، دقة عرضها (720/748) بيكسل، كثافتها 306 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات One UI 7،ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
 
وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 10 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)
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