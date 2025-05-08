إليكم أبرز مواصفات Galaxy Z Flip7 FE المنتظر

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بهاتف Z Flip7 FE القابل للطي، والذي ستطرحه بسعر منافس.

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وتبعا للتسريبات فإن الهاتف حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، أبعاده (165.1/71.9/6.9) ملم، وزنه 187 غ، وحصل على منفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.



شاشته الأساسية أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2600 شمعة/م. وشاشاته الخارجية جاءت Super AMOLED بمقاس 3.4 بوصة، دقة عرضها (720/748) بيكسل، كثافتها 306 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات One UI 7،ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 10 ميغابيكسل.



حصل الهاتف على منفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)