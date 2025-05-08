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دون أي تفسير رسمي.. غوغل تعيد تسمية "الخليج الفارسي" في خرائطها بـ"الخليج العربي"

Lebanon 24
08-05-2025 | 05:00
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أعاد تطبيق خرائط غوغل تسمية "الخليج الفارسي" بـ"الخليج العربي" لبعض المستخدمين، حسب وسائل إعلام.
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وأبلغ مستخدمون في الشرق الأوسط أن التطبيق يعرض الآن اسم "الخليج العربي" عند البحث باستخدام مصطلحات مثل:"arab Gulf" (الخليج العربي)، "Persian Gulf" (الخليج الفارسي)

ولم تقدم "غوغل" أي تفسير رسمي لهذا التغيير.

وسبق أن ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح تغيير اسم الخليج إلى "الخليج العربي". (روسيت اليوم)
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