أعاد تطبيق خرائط تسمية " الفارسي" بـ" " لبعض المستخدمين، حسب وسائل إعلام.

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وأبلغ مستخدمون في أن التطبيق يعرض الآن اسم "الخليج العربي" عند البحث باستخدام مصطلحات مثل:" Gulf" (الخليج العربي)، "Persian Gulf" (الخليج الفارسي)



ولم تقدم "غوغل" أي تفسير رسمي لهذا التغيير.



وسبق أن ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأميركي اقترح تغيير اسم الخليج إلى "الخليج العربي". (روسيت اليوم)