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تكنولوجيا وعلوم

ألمانيا تختبر طائرة فضائية مسيّرة متعددة الاستخدامات

Lebanon 24
08-05-2025 | 10:37
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تستعد شركة polaris Spaceplanes الألمانية لتحقيق خطوة متقدمة في مجال الطيران الفضائي، من خلال اختبار قدرات التزود بالوقود جواً لطائرتها aurora، المصممة لتكون متعددة الاستخدامات وقادرة على إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض.
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وذكرت صحيفة European Spaceflight أن الطائرة AURORA، وهي طائرة مسيّرة أسرع من الصوت، تم تطويرها بحيث تعتمد على أربعة محركات توربينية للإقلاع والهبوط، ويمكن تعديلها لاحقاً لتؤدي مهام فضائية كاملة. وتشمل خطة التطوير اختبار أول التحام للطائرة مع ناقلة وقود جوية، في خطوة حاسمة لتفعيل ميزة إعادة التزود بالوقود أثناء الطيران.

وتطمح الشركة إلى بدء الرحلات التشغيلية للطائرة عام 2028، وقد حصلت على موافقة الوزارة الاتحادية للشؤون الرقمية والنقل في ألمانيا لاختبار نموذجين أوليين من الطائرة، هما ALEDA وMini MIRA II، مع تزويد النموذج الأخير بمحرك صاروخي.

يمثل هذا المشروع دفعة كبيرة في مجال تقنيات الفضاء الأوروبية، ويضع ألمانيا في موقع متقدم ضمن سباق تطوير المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام. (روسيا اليوم)
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