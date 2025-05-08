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تكنولوجيا وعلوم

"سناب ماب" يقترب من 400 مليون مستخدم شهري

Lebanon 24
08-05-2025 | 13:00
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أعلنت شركة سناب شات يوم الأربعاء أن ميزة “سناب ماب” قد وصلت إلى أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، محققة بذلك إنجازًا جديدًا كواحدة من الركائز الأساسية للتطبيق.
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وقد تم إطلاق “سناب ماب” لأول مرة عام 2017 كأداة تمكّن المستخدمين من معرفة مواقع أصدقائهم واستعراض اللقطات العامة من مختلف أنحاء العالم، ومع مرور الوقت، تطورت الميزة لتصبح منصة لاكتشاف الفعاليات المحلية والأماكن المثيرة للاهتمام، مما عزز من قيمتها داخل التطبيق.
نجاح “سناب ماب” يمثل عنصرًا محوريًا في استراتيجية سناب شات التنافسية، إذ تفتقر منصات مثل انستجرام وتيك توك إلى ميزة الاستكشاف اللحظي للمواقع الاجتماعية، وهو ما يمنح سناب شات أفضلية فريدة في السوق، وتجدر الإشارة إلى أن انستجرام – المملوك لشركة ميتا – يعمل حاليًا على تطوير ميزة مشابهة تُعرف باسم “خريطة الأصدقاء” تتيح تتبع المواقع الجغرافية للأصدقاء بشكل مباشر.

تعزيز التفاعل والربط المجتمعي
وقالت سيسي موركوجيانيس، نائبة رئيس المنتجات في سناب، في تصريح لموقع TechCrunch: “سناب ماب واحدة من أكثر الخرائط استخدامًا على الهواتف المحمولة عالميًا، ويسعدنا أن نشهد هذا النمو المتواصل في مجتمعنا”. وأضافت: “الميزة تُسهّل على مئات الملايين التواصل مع أصدقائهم ومع الأماكن المفضلة لديهم، مما يجعل العالم يبدو أكثر ترابطًا يومًا بعد يوم”.

تحديثات مستمرة وميزات جديدة
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع التحديثات المستمرة التي أُضيفت إلى “سناب ماب” على مدار السنوات الماضية. ففي العام الماضي، طرحت سناب شات ميزة “خطواتك” (Footsteps) التي تتيح للمستخدم تتبع الأماكن التي زارها، ومعرفة المسافات التي قطعها. كما أطلقت ميزة “أماكن مروّجة” (Promoted Places) التي تُمكّن المستخدمين من استكشاف مواقع جديدة، وتسمح للعلامات التجارية بعرض مواقعها الجغرافية والإعلان عنها مباشرة عبر الخريطة.
(اليوم السابع)
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