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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يختبر خلفيات دردشة بتقنية الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
08-05-2025 | 15:30
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تستعد "واتساب"، أحد أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، لإطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات دردشة مخصصة عبر أداة "ميتا AI"، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتعزيز تجربة المستخدم وجعلها أكثر تفاعلاً وتخصيصاً.
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وفي حين توفر واتساب حالياً إمكانية تغيير خلفية المحادثات من خلال ألوان ثابتة أو صور من المعرض، فإن الميزة الجديدة ستمنح المستخدمين قدرة أكبر على الإبداع، إذ سيتمكنون من توليد خلفيات مخصصة بمجرد كتابة وصف نصي لما يرغبون في رؤيته، لتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بإنشاء تصميم يتناسب مع هذا الوصف.

 وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، فإن الميزة ستتيح تطبيق الخلفيات المولدة بالذكاء الاصطناعي إما على جميع المحادثات أو على محادثات محددة، ما يمنح المستخدمين مزيداً من المرونة في تخصيص مظهر واجهاتهم.
وستصمم الخلفيات بحيث تتناسب مع أبعاد شاشة الهاتف، لتظهر بشكل واضح وجودة عالية، على أن تكون الميزة متاحة ضمن إعدادات "سمة الدردشة"، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين خلفيات مقترحة من الذكاء الاصطناعي أو كتابة وصف خاص بهم لتوليد تصميم جديد.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع من واتساب والشركة الأم "ميتا" للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المراسلة، إذ سبق أن استخدمت "ميتا AI" في منتجات أخرى مثل فيسبوك وإنستجرام، وها هي تصل الآن إلى واتساب لإضفاء طابع شخصي أكثر على المحادثات. (اليوم السابع)
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