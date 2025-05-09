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تكنولوجيا وعلوم

آيفون 17 قادم فى أيلول بتحديثات كبيرة للشاشة

Lebanon 24
09-05-2025 | 06:01
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رغم أن إطلاق آيفون 17 لا يزال على بُعد أشهر قليلة، إلا أن التسريبات والشائعات بدأت بالفعل فى رسم صورة مبدئية للهاتف الجديد، وبحسب المعلومات المتداولة، فإن شركة آبل تستعد لتقديم تحسينات ملحوظة على الإصدار الأساسى، وليس فقط على نماذج Pro وAir كما جرت العادة.
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أحد أبرز التغييرات المتوقعة هو زيادة حجم شاشة آيفون 17 لتصل إلى 6.3 إنش بدلًا من 6.1 إنش فى الجيل السابق، مما يجعله بحجم مقارب لآيفون 16 برو.

وإذا قررت آبل إلغاء إصدار Plus والاكتفاء بنموذج iphone 17 Air، فقد يصبح الإصدار الأساسى هو الخيار الأمثل لمن يبحث عن شاشة أكبر دون الحاجة للانتقال إلى فئة البرو.

ومن التحسينات المثيرة أيضًا إدخال شاشات ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز لجميع طرازات آيفون 17، بعد أن كانت حصرية لفئة Pro.

وتشير التسريبات إلى أن جميع الإصدارات ستحصل على شاشات LTPO OLED، والتى توفر كفاءة أفضل فى استهلاك البطارية مع دعم تردد متغير من 1 إلى 120 هرتز.

وعلى مستوى الأداء، من المتوقع أن يعمل آيفون 17 بشريحة A19 الجديدة من آبل والمبنية بتقنية 3 نانومتر محسّنة. وعلى الرغم من أنها أقل تقدمًا من شريحة A19 Pro التى ستخصص لطرازات Pro، إلا أن A19 ستمنح الهاتف أداء أسرع وكفاءة طاقة أعلى مقارنة بشريحة A18 الحالية.

فى ما يتعلق بالكاميرا، قد يشهد آيفون 17 قفزة نوعية فى الكاميرا الأمامية، حيث تشير التسريبات إلى استبدال الكاميرا الحالية بدقة 12 ميجابكسل بأخرى بدقة 24 ميجابكسل. وهناك أيضًا حديث عن إضافة نظام فتحة عدسة ميكانيكية، وهى ميزة نادرًا ما توجد إلا فى الكاميرات الاحترافية، وتتيح للمستخدم التحكم فى كمية الضوء الداخلة للعدسة.

أما على صعيد الاتصال، فتشير التوقعات إلى دعم جميع طرازات آيفون 17 لتقنية Wi-Fi 7، والتى توفر سرعات أعلى واستجابة أفضل فى الأماكن المزدحمة، إلى جانب دعم bluetooth 5.3 الذى يحسن الاتصال بالإكسسوارات اللاسلكية.
(الوكالة الوطنية)
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