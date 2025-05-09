مايكروسوفت تحذر موظفيها من استخدام تطبيق DeepSeek

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صرّح ، مجلس إدارة ورئيسها، بأنه لا يُسمح لموظفي مايكروسوفت باستخدام تطبيق DeepSeek بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات والدعاية.: "في مايكروسوفت، لا نسمح لموظفينا باستخدام تطبيق DeepSeek"، في إشارة إلى خدمة تطبيقات DeepSeek المتاحة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.وأضاف أن مايكروسوفت لم تُدرج DeepSeek في متجر تطبيقاتها بسبب هذه المخاوف.ورغم أن العديد من المنظمات، وحتى الدول، فرضت قيودًا على DeepSeek، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها مايكروسوفت عن مثل هذا الحظر.وأضاف سميث أن هذا التقييد ينبع من خطر تخزين البيانات في ، واحتمال تأثر إجابات DeepSeek بـ"الدعاية ".وصرّح سميث بأن مايكروسوفت تمكنت من اختراق نموذج الخاص بـ DeepSeek و"تعديله" لإزالة "الآثار الجانبية الضارة". (اليوم السابع)