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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تحذر موظفيها من استخدام تطبيق DeepSeek

Lebanon 24
09-05-2025 | 08:30
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صرّح براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها، بأنه لا يُسمح لموظفي مايكروسوفت باستخدام تطبيق DeepSeek بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات والدعاية.
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وقال سميث: "في مايكروسوفت، لا نسمح لموظفينا باستخدام تطبيق DeepSeek"، في إشارة إلى خدمة تطبيقات DeepSeek المتاحة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وأضاف سميث أن مايكروسوفت لم تُدرج DeepSeek في متجر تطبيقاتها بسبب هذه المخاوف.

ورغم أن العديد من المنظمات، وحتى الدول، فرضت قيودًا على DeepSeek، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها مايكروسوفت عن مثل هذا الحظر.

وأضاف سميث أن هذا التقييد ينبع من خطر تخزين البيانات في الصين، واحتمال تأثر إجابات DeepSeek بـ"الدعاية الصينية".

وصرّح سميث بأن مايكروسوفت تمكنت من اختراق نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ DeepSeek و"تعديله" لإزالة "الآثار الجانبية الضارة". (اليوم السابع)
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