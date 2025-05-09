عمولات "أبل" من متجر التطبيقات بأميركا تجاوزت 10 مليارات دولار في 2024

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كشف تحليل جديد أجرته شركة Appfigures، المتخصصة في تحليلات التطبيقات، إلى أن إيرادات متجر تطبيقات آبل في من العمولات تضاعفت بأكثر من الضعف بين عامى 2020 و2024.وفى عام 2020، بلغت حصة آبل من عمولات حوالي 4.76 مليار دولار، لترتفع إلى أكثر من 10.1 مليار دولار خلال عام 2024.وبناءً على بيانات Appfigures، حقق مطورو متجر التطبيقات في الولايات المتحدة إيرادات إجمالية بلغت 33.68 مليار دولار من تطبيقاتهم وألعابهم باستخدام نظام مدفوعات آبل في عام 2024، وحصلوا على 23.57 مليار دولار بعد خصم آبل.وعلى الرغم من أن آبل لا تُفصّل عادةً إيرادات متجر التطبيقات خلال إعلان الأرباح، إلا أنها نشرت تقريرًا في أيار 2023 ذكرت فيه أن متجر التطبيقات حقق عالميًا إيرادات تُقدّر بـ 104 مليارات دولار من فواتير السلع والخدمات الرقمية فى عام 2022.ومع ذلك، وجد تحليل Appfigures أن متجر التطبيقات حقق إيرادات بلغت 61.5 مليار دولار عالميًا في عام 2022، ثم ارتفعت إلى 91.3 مليار دولار في عام 2024.ومن هذا المبلغ، حققت آبل أكثر من 27.39 مليار دولار من العمولات عالميًا العام الماضي، وفقًا للتحليل.وهذا يُؤدي إلى تناقض بين تحليل Appfigures وتحليل آبل، ويمكن تفسير ذلك بتحذير مهم ورد في تقرير آبل.ففي مخطط آبل، يُذكر أن أرقام "الفواتير والمبيعات" الخاصة بها "تختلف عن فواتير متجر التطبيقات".وعندما أعدت آبل تقريرها، كانت الشركة تسعى لإظهار حجم متجر التطبيقات وأهميته للاقتصاد ككل، لذا دمجت إيرادات متجر التطبيقات مع الإيرادات المُحققة خارجه لتكوين إجمالي إيراداتها في فئة "الفواتير والمبيعات".وفي التقرير، حسبت آبل نسبة إجمالي إيرادات التطبيق التي يُسهّلها متجر التطبيقات، حتى لو أُجريت عملية الشراء في مكان آخر. (اليوم السابع)