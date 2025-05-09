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منوعات

حرائق خطيرة في المدارس وحالات إخلاء... والسبب تحدي "تيك توك"!

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:30
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تسبب تحدٍ، يُعرف باسم "Chromebook Challenge" أو "Chromebook Durability Test"، انتشر مؤخراً على منصة "تيك توك" إلى اندلاع حرائق في عدد من المدارس الأميركية.


وفي التفاصيل، أقدم طلاب على إتلاف أجهزة "كروم بوك" الموزعة من قبل المدارس عمداً، من خلال إدخال أجسام معدنية أو موصلة للكهرباء في منافذ USB بهدف إثارة دوائر كهربائية قصيرة.
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ونتج عن هذا التحدي حالات إخلاء طارئة لصفوف دراسية واندلاع الدخان داخل الفصول، إلى جانب تدخل فرق الإطفاء في أكثر من مدرسة.

ففي ولاية كونيتيكت، أُجليت مدرسة نيوينغتون الثانوية بعد أن لاحظ أحد الموظفين تصاعد دخان من جهاز "كروم بوك" خاص بأحد الطلاب.

وقالت الدكتورة مورين بروميت، مشرفة مدارس نيوينغتون، في تصريحات لوسائل إعلام، إن التحقيق أظهر أن الحادث لم يكن نتيجة خلل تقني، بل جاء نتيجة سلوك متعمّد من الطالب، الذي تسبب في ذوبان أجزاء من الجهاز.

أيضاً وقعت حوادث مماثلة في مدارس أخرى، منها مدرسة ديربي الثانوية ومدرسة كرومويل الثانوية، حيث أدت المحاولات إلى ملء الممرات بالدخان، ما استدعى تدخّل طواقم الطوارئ.

وقال هارولد هولمز، مسؤول الإطفاء في كرومويل، إن هذه التصرفات قد تؤدي إلى انفجارات صغيرة تُعرض الطلاب للخطر، وإن أجزاء الجهاز المتناثرة في حال حدوث انفجار قد تصيب الآخرين.

وأشار مسؤولو الطوارئ إلى أن بطاريات الليثيوم أيون التي تُستخدم في أجهزة كروم بوك يمكن أن تُطلق دخاناً كثيفاً وساماً حال احتراقها، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث تستهلك موارد فرق الإطفاء، وتؤثر على قدرتها في التعامل مع حالات الطوارئ الكبرى.
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